European PET Bottle Plattform genehmigt PEF-Rückgewinnung über PET-Systeme

Ludwigshafen — Die „European PET Bottle Plattform“ (EPBP) hat die Wiederverwertbarkeit von Polyethylenfuranoat des Herstellers Synvina C.V. im europäischen Recyclingmarkt für Flaschen vorläufig genehmigt. Nach der EPBP-Bewertung können Flaschen aus Polyethylenfuranoat (PEF) über die vorhandenen Rückgewinnungssysteme für Polyethylenterephthalat (PET), dem herkömmlichen Material für Plastikflaschen, entsorgt werden.

Die vorläufige Genehmigung gilt für einen PEF-Marktanteil von bis zu 2 Prozent. Dies entspricht der Menge an PEF, die aus der beabsichtigten 50.000 Tonnen Referenzanlage der Synvina für Furandicarbonsäure (FDCS) hergestellt werden kann. FDCS auf Basis nachwachsender Rohstoffe ist der wesentliche chemische Baustein zur Herstellung von PEF. Die endgültige Entscheidung, die auf Grundlage der PEF-Qualität, des Verpackungsdesigns und der regionalen Einsatzmärkte erfolgt, wird vor der kommerziellen Einführung des neuartigen Werkstoffs veröffentlicht.

Wichtiger Schritt zur Markteinführung

„EPBP hat bestätigt, dass Verbraucher PEF-Flaschen so zurückgeben oder entsorgen können, wie sie es bereits heute mit PET-Flaschen tun. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser innovatives Material auf Basis nachwachsender Rohstoffe“, betont Patrick Schiffers, CEO von Synvina. „Damit die Standards der Kreislaufwirtschaft erfüllt werden können, hat sich die Wiederverwertbarkeit zu einem der wichtigsten Themen der Verpackungsindustrie entwickelt. Die vorläufige Genehmigung von EPBP bestätigt, dass wir mit PEF unseren Kunden Lösungen anbieten werden, die diese Standards erfüllen.“

Da die Anteile von PEF auf dem europäischen Verpackungsmarkt mittelfristig 2 Prozent übersteigen dürften, arbeitet Synvina gemeinsam mit Recycling-Unternehmen und Markeneigentümern zusammen, die PEF-Flaschen nutzen werden. Das Ziel ist, einen dezidierten Recyclingstrom für PEF-basierte Flaschen zu entwickeln und das hochwertige PEF von herkömmlichen Kunststoffen zu trennen. Die Wiederverwertung von PEF in anderen Märkten wie den USA und Japan wird zeitnah geprüft.

EPBP und Synvina C.V.

Die „European PET Bottle Pattform“ ist eine freiwillige Initiative von Industrieorganisationen, Abfallsammlern, Kunststoffrecyclern, PET-Materialherstellern und Markeneigentümern. EPBP erstellt Richtlinien für das Recycling von PET-Flaschen, bewertet Verpackungslösungen und -technologien und unterstützt die Bewertung der Auswirkungen von innovativen PET-Flaschen auf Recyclingprozesse.

Synvina C.V. ist ein Joint Venture von Avantium und BASF mit Sitz in Amsterdam. Synvina, das über eine Pilotanlage in Geleen, Niederlande, verfügt, produziert und vermarktet Furandicarbonsäure (FDCS) aus nachwachsenden Rohstoffen im Pilotmaßstab und vermarktet das neue Polymer Polyethylenefuranoat (PEF). In Zukunft plant Synvina die Lizenzierung ihrer Aktivitäten.

Quelle: BASF