Rekordjahr 2016: Mehr als 2,5 Milliarden konsumierte Getränkedosen in Deutschland

Düsseldorf, 16. Mai 2017 – Schon im Jahr 2015 konnte mit dem Absatz von 2,08 Milliarden Getränkedosen in Deutschland eine Bestmarke gesetzt werden. Der Topwert hielt nur ganze zwölf Monate: Denn mit über 2,5 Milliarden Getränken, die 2016 aus Dosen konsumiert wurden, verzeichnete Metal Packaging Europe nun einen neuen Absatzrekord.

Der Sprung über die 2,5-Milliarden-Grenze bedeutet im Vergleich zum Vorjahr ein kräftiges Plus von über 20 Prozent. Rund 1,5 Milliarden Getränkedosen waren mit Soft Drinks gefüllt; der Anteil am Gesamtwert beziffert sich damit auf ca. 62 Prozent. 38 Prozent verzeichnen die Bierdosen: Demnach wurden über 940 Millionen von ihnen von Sylt bis Oberstdorf konsumiert. Während der Verkauf von Gerstensaft höchstens konstant war, blieb hingegen Bier in der Dose ein Verkaufsschlager – gegenüber 2015 sogar mit einem Plus von rund 15 Prozent.

„Die Getränkedose als Verpackungseinheit ist gewissermaßen an aller Munde. Der Konsum von 2,5 Milliarden Einheiten ist ein sehr erfreulicher Wert und zeigt, dass die Getränkedose mit ihren zahlreichen Vorteilen vom Verbraucher akzeptiert und geschätzt wird“, sagt Welf Jung, Sprecher vom Forum Getränkedose. Zu ihren Vorzügen zählt, dass die scherbenfreie Dose über eine hohe Kühlfähigkeit verfügt, sehr leicht und handlich ist. Auch bleibt ihr Inhalt lange frisch, weil sie die einzige Verpackung ist, die das Getränk rundum vor Licht und Sauerstoff schützt. Zudem ist sie die weltweit am häufigsten recycelte Getränkeverpackung und zugleich vollständig wiederverwertbar. Was die Entwicklungen des laufenden Jahres angeht, ist Welf Jung optimistisch: „Der Einzelhandel setzt verstärkt auf das Angebot von Multipack-Lösungen, die vom Verbraucher in der Regel gut angenommen werden.“

Über Metal Packaging Europe:

Metal Packaging Europe (MPE) vereint Hersteller von starren Metallverpackungen, Zulieferer und nationale Verbände unter einem Dach und lässt die europäische Metallverpackungsindustrie mit einer Stimme sprechen. MPE ist im Frühjahr 2017 aus Beverage Can Makers Europe (BCME) und European Metal Packaging (Empac) hervorgegangen. Die Zielsetzung des Forum Getränkedose mit der Initiative „DIE DOSE – ALLES IST DRIN!“ ist die Aufklärung, Förderung und die kommunikative Unterstützung der Getränkedose in Deutschland.

