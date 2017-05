IFAT India 2017 und Think Tank TERI starten Kooperation

Mumbai/München — Von 26. bis 28. September 2017 bringt die IFAT India erneut sämtliche Marktteilnehmer der indischen Umweltbranche im Bombay Exhibition Centre in Mumbai zusammen. Für die diesjährige Ausgabe hat Indiens führende Fachmesse für Umwelttechnologien erstmalig The Energy and Resources Institute (TERI) als Partner gewonnen. Um den Umweltschutz in Indien weiter voranzutreiben, organisieren das indische Think Tank und die IFAT India gemeinsam die erste Environmental Technologies Conference by TERI – powered by IFAT India.

Katharina Schlegel, Projektleitung der IFAT Auslandsmessen bei der Messe München, sagt: „Mit der Environmental Technologies Conference schaffen wir ein Forum, auf dem Expertenwissen geteilt und aktuelle politische Maßnahmen diskutiert werden. Das ist ein Zugewinn für unsere Messe und für die gesamte Branche.“ Auch Tushar Alekar, Commercial Director bei Messe München India, freut sich über diese Partnerschaft: „Die IFAT India als führender Treffpunkt der indischen Umweltbranche ist die ideale Plattform für den Dialog zwischen Industrie und Politik – und TERI mit seinem umfassenden Erfahrungsschatz und seiner Beratungskompetenz in Sachen Nachhaltigkeit der perfekte Partner für die IFAT India.“

Die Environmental Technologies Conference wird die Fachmesse am 26. und 27. September in Mumbai begleiten. Das Konferenzprogramm deckt die klassischen IFAT India-Themen Wasser, Abwasser, Abfall sowie Recycling ab und berücksichtigt insbesondere den Aspekt der Nachhaltigkeit. Das Active Learning Centre bleibt dabei weiterhin Bestandteil der Veranstaltung und dient als Plattform für Nachwuchsförderung und fachliche Ausbildung.

Dr. Annapurna Vancheswaran, Senior Director bei TERI, unterstreicht die Bedeutung der neuen Kooperation: „Der indische Markt für Umwelttechnologien verspricht großes Potenzial. Es gibt einen immensen Bedarf an Wissenstransfer in diesem Bereich, um strategisch wichtige Ziele zu erreichen. Dazu zählt der Kampf gegen den Klimawandel. Die Partnerschaft mit der IFAT India stärkt den Dialog auf Technologieebene. Das ist entscheidend, um den Einsatz sauberer Umweltlösungen zu voranzutreiben.“

Mit ihren Produkten und Lösungen adressiert die IFAT India speziell den indischen Markt. An der vergangenen Veranstaltung nahmen insgesamt 143 Aussteller und 5.187 Besucher teil. Mit 6.100 Quadratmetern – einem Flächenwachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr – war die IFAT India 2016 die bislang größte Ausgabe der Fachmesse.

www.ifat-india.com

Quelle: Messe München GmbH