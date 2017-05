Faun zeigt zur IFBA Spezial-Kehrmaschine VIAJET AQUATHERM

Grimma — Der Kehrmaschinenhersteller Faun Viatec GmbH präsentiert zur Internationalen Fachausstellung Bergen und Abschleppen (IFBA) die Kehrmaschine VIAJET mit der Zusatzausrüstung AQUATHERM. Vom 18. – 20. Mai 2017 können sich die Fachbesucher in Kassel von den Vorzügen dieser zweifach wirkenden Kehrmaschine überzeugen.

Das System AQUATHERM kann in den Baureihen VIAJET 6/7/8/12 integriert werden und erweitert damit das ursprüngliche Anwendungsfeld der jeweiligen Kehrmaschinen. AQUATHERM wurde speziell für thermische Flächenreinigungen in der Industrie, bei der Großflächenreinigung, Unfall- oder auch Ölspurbeseitigung konzipiert. Bei Havarien oder Unfällen müssen somit nicht Kehrmaschine und thermischer Flächenreiniger getrennt ausrücken. Dies erhöht die Einsatzgeschwindigkeit, senkt den Personalaufwand und bietet ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Demzufolge bietet AQUATHERM einen deutlichen Zusatznutzen und neue lukrative Anwendungsfelder für den Betreiber von Kehrmaschinen. Das kombinierte Reinigungssystem entfernt Verschmutzungen nach Unfällen oder Havarien. Es werden Tenside auf die Verunreinigungen aufgesprüht, mit der Walzenbürste eingearbeitet und mit dem heißen Hochdruckwasserstrahl zusammen mit der Kontamination ausgespült und gleichzeitig durch die Hecksauganlage der VIAJET AQUATHERM auf einer Breite bis 2,50 m rückstandslos aufgesaugt. Durch dieses Verfahren wird auch ein nachträgliches Aufsteigen der Öle an die Belagsoberfläche (wie es beim Einsatz von klassischen Ölbindemitteln passieren kann) verhindert. Die VIAJET AQUATHERM kann für folgende Anwendungen genutzt werden: Ölspurbeseitigung, Industriereinigung, Großflächenreinigung, Splittabsaugung oder auch für Wartungsreinigung Drainasphalt/Flüsterasphalt. Zertifiziert und zugelassen wurde dieses Fahrzeug nach RAL GGVU (Gütegemeinschaft für Verkehrsflächenreinigung und Unfallsanierung e.V.) in der Leistungsklasse M.

Das Faun-Team und die VIAJET AQUATHERM finden Sie zur IFBA hier: Freigelände, Stand D04-B.

Quelle: Faun Umwelttechnik GmbH & Co. KG