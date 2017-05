Lindner-Recyclingtech stärkt mit Ryohshin Präsenz in Japan

Spittal an der Drau/Österreich — Lindner-Recyclingtech geht eine Vertriebspartnerschaft mit der renommierten japanischen Ryohshin Co. Ltd. ein, um seine bereits heute breite Präsenz in dieser Region weiter zu stärken. Ryohshin übernimmt ab sofort den Vertrieb von Lindner Zerkleinerungslösungen für die Abfallwirtschaft am japanischen Markt.

Lindner-Recyclingtech ist ein österreichischer Spezialist für industrielle Zerkleinerungstechnologie. Ryohshin Co. zählt zu den erfolgreichsten Anbietern von Recyclingtechnik in Japan und will sein Produktportfolio um die qualitativ hochwertigen Einwellen-Shredder von Lindner erweitern.

Osamu Kono, CEO von Ryohshin, kommentierte: „Der Markt für Shredder ist in Japan durch große Nachfrage und scharfen Wettbewerb gekennzeichnet, wobei der Schwerpunkt auf dem Ersatz älterer Systeme, Upgrades und dem Ausbau bestehender Kapazitäten liegt. Um in diesem Umfeld dauerhaft erfolgreich agieren zu können, wählen wir unsere Partner weltweit nach sehr strengen Kriterien aus. Auf der Suche nach einem Hersteller, mit dessen Produkten wir unser umfangreiches Angebot im Bereich Abfallwirtschaft ideal ergänzen und ausbauen können, hat uns Lindner überzeugt.“

Manuel Lindner, Inhaber und Geschäftsführer von Lindner-Recyclingtech, ergänzte: „Wir sind stolz darauf, dass wir uns gegenüber einer Reihe starker Wettbewerber durchsetzen konnten und sich Ryohshin für Lindner entschieden hat. Dieser Erfolg bestätigt uns in unserem Selbstverständnis als nachhaltiger, verlässlicher Lieferant von industriellen Zerkleinerungslösungen. Gemeinsam werden wir eine starke Präsenz in diesem Markt haben, der durch ein traditionell sehr hoch entwickeltes Recyclingdenken geprägt ist.“

Auf der N-Expo (New Environmental Exposition), die vom 23. bis 26. Mai 2017 in Tokyo stattfindet, wird sich Lindner-Recyclingtech gemeinsam mit Ryohshin auf Stand A245 in Ost-Halle 2 präsentieren.

Quelle: Lindner-Recyclingtech GmbH