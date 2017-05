GRS Batterien steigert erneut Sammelmenge – markantes Plus bei Lithium-Systemen

Hamburg — „Die Sammelquote ebenso wie die Masse zurückgenommener Batterien trotz schwierigem Marktumfeldes zum vierten Mal in Folge gesteigert zu haben, erfüllt uns durchaus mit Stolz“, erklärte Georgios Chryssos, Vorstand Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS), bei der Vorstellung der „Erfolgskontrolle 2016“. Und er hob zugleich hervor: „Das Ergebnis ist Resultat des hervorragenden Zusammenspiels aller beteiligten Akteure unseres Netzwerks, zu dem die Batteriehersteller ebenso wie die Sammelstellen sowie zahlreiche Dienstleister aus den Bereichen Logistik und Verwertung zählen.“



Die mittlerweile über 3.500 Nutzer haben im Berichtsjahr 2016 insgesamt 35.286 t Batterien in Verkehr gebracht. Die GRS Batterien nahm 15.964 t zurück, was einer Sammelquote von 46,3 Prozent entspricht und damit deutlich über der seit 2016 vorgeschriebenen Quote von 45 Prozent liegt. Dem bisherigen Trend weiterhin folgend, sind Lithium-Batterien weiter auf dem Vormarsch, was sich in der Rücknahme-Masse von nahezu 1.000 t widerspiegelt (990 t). Prozentual entspricht dies einer Steigerung um 31 Prozent gegenüber 2015 (758 t).

„Als wir 2014 zusammen mit der stiftung elektro-altgeräte register das gemeinsame Kommunikationsprojekt zur Steigerung der Sammelmengen initiiert haben, war uns bewusst, dass wir einen Marathon und keinen Sprint vor uns haben“, kommentiert Chryssos die Frage nach den Gründen. „Die erforderliche Bewusstseins- und Verhaltensänderung erreicht man nicht von heute auf morgen. Umso mehr freuen wir uns über den diesjährigen Etappensieg, den wir auch der Zusammenarbeit mit weiteren Stakeholdern verdanken.“

Seit dem Launch der G2 Infoplattform im Spätherbst 2016 wird die zusammen mit der stiftung ear betriebene Gemeinsame Informationsplattform für Elektro-Altgeräte und Altbatterien weiter ausgebaut. Stakeholder, die mit der Verbraucher-Kommunikation betraut sind, können nach Registrierung unter g2-infoplattform.de geeignete Kommunikationsinhalte und -mittel abrufen und sie in die eigene Verbraucherkommunikation einbinden.

Ausführliche Informationen und Zahlen können der „GRS Erfolgskontrolle 2016“ entnommen werden.

Quelle: Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien