Saarbrücker Entsorger testet neue Technik für Biotonnenreinigung

Saarbrücken — Eine neue Technik zur professionellen Innenreinigung ihrer Bioabfallbehälter bietet die ZKB Saarbrücker Bürgerinnen und Bürgern. Die Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb testet anschließend an die reguläre Entleerung der Biotonnen die Reinigung der Biotonnen mit einem separaten Spezialfahrzeug in Saarbrücken-Am Homburg. Der Testlauf beginnt in St. Johann und soll anschließend in allen Stadtteilen durchgeführt werden.

„Wir wollen die Bioabfallgefäße unserer Bürgerinnen und Bürger direkt am Behälterstandort von innen reinigen. Dafür führen wir zukünftig einmal jährlich eine Biotonnenreinigung direkt nach der Entleerung der Gefäße durch ein entsprechend ausgestattetes Fahrzeug durch. Der Testlauf dient dazu, die am besten geeignete Technik auszuwählen“, erläutert ZKE-Werkleiter Bernd Selzner. „Die Biotonnen werden von innen mit 150 Bar Hochdruck mit Wasser gereinigt. Zusätzliche Kosten entstehen für Bürgerinnen und Bürger nicht“, so Selzner.

Der Waschwagen reinigt bis zu 250 Biotonnen am Tag. An den Biotonnen angebrachte Info-Anhänger informieren darüber, wann diese gereinigt werden. Am Tag der Reinigung soll das Bioabfallgefäß unbedingt bereits ab 6 Uhr zur Leerung bereitgestellt und erst nach der Säuberung wieder zurückgestellt werden.

Quelle: ZKE – Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb