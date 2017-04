Geiger gründet neuen Geschäftsbereich „Baustoffe | Logistik“

Oberstdorf — Bei der Geiger Unternehmensgruppe ergeben sich Veränderungen in der Organisationsstruktur. So gründet Geiger mit Wirkung zum 1. April 2017 einen neuen Geschäftsbereich Baustoffe | Logistik, in dem die bisherigen Leistungen aus den Einheiten Baustoffe und Logistik zusammengeführt werden. Geiger strukturiert die rund 2.000 Mitarbeiter umfassende Unternehmensgruppe somit künftig in den drei Geschäftsbereichen Bau, Umwelt sowie Baustoffe | Logistik.

„Mit dieser Veränderung gehen wir den ersten Schritt im Rahmen einer strukturierten und geplanten Nachfolgeplanung innerhalb unserer Geschäftsleitung. Wir freuen uns, dass wir die neu geschaffene Stelle des Geschäftsbereichsleiters Baustoffe | Logistik durch Gernot Beer mit einem erfahrenen internen Mitarbeiter besetzen konnten, der unsere Unternehmensgruppe bestens kennt und sich durch seine bisherige Arbeit für diese Aufgabe empfohlen hat“, betont Pius Geiger als geschäftsführender Gesellschafter der Geiger Unternehmensgruppe.

Die Leitung des neu gegründeten Geschäftsbereiches übernimmt Gernot Beer, der in diesem Zuge auch in die Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe berufen wird. Gernot Beer kann auf langjährige Führungsaufgaben in der Logistikbranche verweisen und ist seit 2012 bei Geiger als Geschäftsführer der Geiger Logistik tätig. Damit besteht die Geschäftsleitung der Geiger Unternehmensgruppe neben Gernot Beer aus Pius Geiger, Josef Geiger, Dr. Frank Königbauer, Peter Hruby und Wolfgang Fuchs.

Im Rahmen der zukunftsorientierten organisatorischen Ausrichtung der Geiger Unternehmensgruppe werden aufgrund des anhaltenden Wachstums des Unternehmens und wegen der anstehenden altersbedingten Veränderungen innerhalb der bestehenden Geschäftsleitung bis zum Jahr 2020 weitere organisatorische Veränderungen folgen.

Quelle: Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG