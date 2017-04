Saubermacher-Projekt mit Energy Globe Styria Award ausgezeichnet

Feldkirchen bei Graz, Österreich — Für seine Projektergebnisse im Bereich Re-Use und Recycling von Batteriesystemen aus der E-Mobilität erhielt Saubermacher mit dem Energy Globe Styria Award in der Rubrik Forschung (internationale Kategorie Feuer). Bei der Verleihung in der Alten Universität Graz wurde die Saubermacher Dienstleistungs AG gemeinsam mit ihren Forschungspartnern AVL, KTM, Montanuni Leoben und Smart Power ausgezeichnet. Gleichzeitig gewann das Saubermacher-Projekt auch das goldene Ticket für den nationalen Energy Globe Bewerb.

Das Projekt wurde von Saubermacher als Konsortialführer in Kooperation mit AVL List GmbH, KTM AG, Montanuniversität Leoben und Smart Power GmbH & Co KG (Deutschland) durchgeführt. Gemeinsam wurde erstmals ein stationäres Speichermedium (Prototyp) aus gebrauchten Akkus von E-Motorrädern von KTM gebaut. Künftige Einsatzgebiete für die Second Life-Applikation sind private Heimspeicher, z. B. für Photovoltaik-Anlagen, Peak-Shaving (Spitzenlastabdeckung) in der Industrie oder für die Ortsnetzstabilisierung für Energieversorger. „Das RE2BA-Projekt ist in Österreich und auch in Europa das erste, das sich mit der Verwendung von gebrauchten Batteriesystemen als Speichermedien beschäftigt hat und diese Technologie nun zur Marktreife führt“, betont sich Gerhard Ziehenberger, Technik- Vorstand bei Saubermacher. Darüber hinaus wurde auch der bisherige Recyclingprozess von Lithium-Ionen-Batterien entscheidend weiterentwickelt.

Maßstab für Recycling

Batteriesysteme für E-Autos & Co sind teuer. Bei einem Absinken des Energiepotentials auf circa 80 Prozent können sie für die Mobilität nicht mehr verwendet werden. Dennoch haben sie einen hohen Wert, der im Recyclingprozess bisher nur zum Teil gehoben werden konnte. „Die Projektpartner haben in Europa einen neuen technischen Standard für die Wiederverwendung und das Recycling von Batterien aus der Elektromobilität geschaffen, der zum Teil bereits von namhaften deutschen Fahrzeugherstellern als Maßstab für ihre Recyclingkonzepte verwendet wird“, zeigte sich auch Saubermacher-Eigentümer Hans Roth über die Auszeichnung stolz.

Viele Vorteile

Die Verlängerung der Lebensdauer der Batteriesysteme bringt viele Vorteile. Natürliche Ressourcen werden geschont, klimaschädliche Emissionen vermieden bzw. verringert und neue Geschäftsmodelle geschaffen. Das Forschungsteam befasste sich von 2014 bis 2016 intensiv mit verschiedenen Re-Use- und neuen Recyclingmöglichkeiten von Lithium-Ionen-Batterien. Gestern Abend wurden die Anstrengungen und auch der feste Glaube an Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen einer feierlichen Gala vom Land Steiermark und der Energie Steiermark belohnt.

Bei der Preisverleihung zugegen waren Stephan Laske (Saubermacher), Peter Gollob (AVL DiTEST), Andreas Könekamp (AVL), Astrid Arnberger (Saubermacher), Theresa Schwarz (Montanuniversität Leoben), Hans Roth (Saubermacher), Iris Martinz (funds4yourbiz), Gerhard Ziehenberger (Saubermacher) sowie Roland Pomberger (Montanuniversität Leoben).

Quelle: Saubermacher Dienstleistungs AG