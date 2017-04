activate – by Reclay: Sicheres online-Lizenzieren von Verpackungen

Köln — Geprüft und zertifiziert: Der Online-Shop „activate – by Reclay“ hat von Trusted Shops das begehrte Gütesiegel für Webstores in Europa erhalten. Das Siegel und der darin enthaltene Käuferschutz garantieren, dass auf den Portalen in Deutschland und Österreich sicher eingekauft werden kann.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung von Trusted Shops, zeigt sie doch, dass wir die hohen Anforderungen an Verbraucherschutz und IT-Sicherheit mit unseren Online-Shops erfüllen“, erläutert Raffael A. Fruscio, geschäftsführender Gesellschafter der Kölner Reclay Group, die die Portale betreibt.

Mithilfe von „activate – by Reclay“ wird die Lizenzierung von Verpackungen erheblich vereinfacht. Jeder, der in Deutschland und Österreich Verpackungen herstellt oder in Verkehr bringt, muss gemäß der jeweiligen Verpackungsverordnung für die Rücknahme und Verwertung des Verpackungsmaterials Sorge tragen. Insbesondere für Onlinehändler mit geringeren Verpackungsmengen gestaltete sich diese Verpackungslizenzierung bislang zumeist sehr zeitaufwendig und kompliziert. Hier schaffen Online-Portale Abhilfe. Über „activate“ können Onlinehändler ihre Verkaufs- und Transportverpackungen (Deutschland) sowie ihre Haushalts- und Gewerbeverpackungen (Österreich) mit nur wenigen Klicks lizenzieren. Der Service steht Unternehmen aus allen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung.

„Das begehrte Siegel stärkt das Vertrauen in unser Portal. Die vielen positiven Rückmeldungen und Bewertungen zeigen, dass wir mit unserem Angebot genau richtig liegen“, erklärt Fruscio. Vanessa Kupke, Head of Partner Management bei Trusted Shops, ergänzt: „Das Thema Verpackungslizenzierung wird immer häufiger bei uns angesprochen. Wir freuen uns sehr, mit der Reclay Group und ihrem Portal ‚activate‘ einen vertrauensvollen Partner in diesem Bereich gewonnen zu haben.“

Quelle: Reclay Group