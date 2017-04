Magnetfilter für Papierbrei verhindern Maschinenschaden & Produktionsstillstand

Waalre, Die Niederlande — Die Goudsmit Magnetics Group hat eine Serie von Magnetfiltern hergestellt, die zum Entfernen von Bindedraht aus Papierbrei geeignet sind. Solche Stahldrähte halten die Zelluloseballen zusammen und werden – im Idealfall – vor der Verarbeitung zu Papierbrei entfernt. Dies geschieht in einem automatisierten Prozess mit anschließender Kontrolle durch Menschen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Stahldraht immer wieder in den Papierbrei gelangt, Schäden an den Anlagen verursacht und möglicherweise zu Produktionsstillstand führt. Der Einbau eines Goudsmit Magnetics-Magneten in die Papierlinie kann Maschinenschäden vermeiden helfen.

Die Magnetfilter für Papierbrei haben einen größeren Produktkanal-Durchgang, variierend von DN100 bis DN400. Dieser Durchgang ist durch sehr starke Magnetstäbe von hoher Flussdichte (Gausswert) vollständig abgedichtet, wodurch Stahldrähte sogar bei einer relativ hohen Strömungsgeschwindigkeit aufgefangen werden. Außerdem ist der Magneteinsatz mit einer stabilen Führung und pneumatischen Stäben ausgerüstet, die die Bedienung für Maschinenführer vereinfachen. Das ist nicht nur ergonomisch vorteilhaft, sondern sorgt auch für eine regelmäßige Kontrolle.

Magnetfilter werden bislang noch nicht standardmäßig in Papierlinien eingebaut. Es scheint, dass dies ein zu wenig beachtetes Problem ist, das erst dann erkannt wird, wenn der erste Schaden aufgetreten ist. Die Investition in diese Filter ist nicht gering, aber die Amortisierungsdauer kurz, da die Kosten für Schäden oder Produktionsstillstand um ein Vielfaches über dem Anschaffungspreis des Filters liegen.

Verschiedene große niederländische Papierhersteller sollen den Angaben zufolge bereits Magnetfilter in ihre Verarbeitungsprozesse eingebaut haben. Im Moment werde dieser Lösung aus Ländern wie Schweden, Frankreich und Indonesien, wo ebenfalls große Papierhersteller ihren Sitz haben, immer größere Aufmerksamkeit geschenkt.

Quelle: Goudsmit Magnetics Group