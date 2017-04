ear hat Anwendungshilfen zu ElektroG und BattG veröffentlicht

Fürth — Was ist ein Elektro- und Elektronikgerät im Sinne des ElektroG? Fallen Batterien und Batterien enthaltende Geräte in den Anwendungsbereich des ElektroG oder des BattG? Wie ist mit in Altgeräten enthaltenen Batterien und Akkumulatoren zu verfahren? Diese und viele andere Fragen zu ElektroG und BattG beantwortet jetzt eine Anwendungshilfe der ear – stiftung elektro-altgeräte register.

Die Anwendungshilfe zur Einordnung von Batterien und Batterien enthaltenden Geräten in den Anwendungsbereich des Batteriegesetzes (BattG) bzw. des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) findet sich unter stiftung-ear.de(1). Häufig gestellte Fragen zu Elektro- und Elektronikgeräten sind unter stiftung-ear.de(2) aufgelistet.

Darüber hinaus bietet eine Gerätezuordnungsübersicht unter stiftung-ear(3) einen Überblick über die Zuordnungspraxis von Elektro- und Elektronikgeräten zu den 10 Kategorien, während die Seite ear-Regeln über die Festlegung der Gerätearten innerhalb der Kategorien informiert.

Quelle: ear – stiftung elektro-altgeräte register