Innovative Brikettierpressen: RUF präsentiert auf der Ligna 2017 Neuheiten

Zaisertshofen — RUF Maschinenbau stellt auf der Fachmesse Ligna 2017 mit der RUF Briklet ein neues Brikettiersystem vor. Es zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die mit einer hydraulischen Stempelpresse erzeugten Briketts automatisch gefördert werden können. Messebesucher können sich außerdem von der verbesserten Energieeffizienz der neuen Lignum-Baureihe des Unternehmens überzeugen.

Im Mittelpunkt der Messepräsentation steht die neu entwickelte RUF Briklet Presse. Sie produziert Briketts mit 30mm Durchmesser – eine Größe, die problemlos in automatischen Zuführungen förderbar ist. Außerdem ist diese Presse in der Lage, bei der Brikettierung verschiedene Körnungen automatisch auszugleichen. Dadurch können neben Holz auch verschiedene andere Materialien verarbeitet werden.

Die RUF-Briklet ist mit Motoren der Energieeffizienzklasse IE3 ausgestattet und erreicht mit Holzspänen einen Durchsatz von rund 300 kg pro Stunde bei einer Brikett-Dichte von ≥ 1. Ein zentrales Silo verteilt die Späne an zwei doppelseitige Pressteile. So werden an insgesamt vier Auslaufstellen Briketts gepresst.

Als weiteres Highlight zeigt RUF mit der Lignum-Reihe den Messebesuchern speziell für die Holzverarbeitung ausgelegte Brikettieranlagen, die von der Konstruktion des Unternehmens weiter optimiert wurden. So konnte eine Effizienzsteigerung um rund 25 Prozent erreicht werden. Für Anwender bedeutet das: Sie erzielen bei geringerem Stromverbrauch einen höheren Durchsatz. Entscheidend dafür ist unter anderem die perfekt angepasste Hydraulik der Anlage, die bei RUF konstruiert und gefertigt wird.

Auf der Weltleitmesse LIGNA in Hannover treffen sich vom 22. bis 26. Mai 2017 alle namhaften Hersteller und Anwender von Maschinen, Anlagen und Werkzeugen der Holzver- und -bearbeitung. Die RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG präsentiert dort in Halle 25, Stand H66 ihre Innovationen.

Quelle: Ruf Maschinenbau GmbH & Co. KG