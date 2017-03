ERA-MIN 2: Förderrichtlinie für Rohstoffen für die Kreislaufwirtschaft bekanntgegeben

Berlin — Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat die Förderrichtlinie für „Raw Materials for Sustainable Development and the Circular Economy“ im Rahmen des ERA-NETs ERA-MIN 2 veröffentlicht. Ziel des ERA-NETs ist die Koordinierung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der beteiligten Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der nachhaltigen Bereitstellung von Rohstoffen für die Kreislaufwirtschaft. Durch die Umsetzung transnationaler Förderaktivitäten sollen länderübergreifende Kooperationen europäischer Forschergruppen aus Wirtschaft und Wissenschaft unterstützt werden, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit Europas als Forschung- und Entwicklungs-Standort zu steigern.

ERA-MIN 2 steht für „Implement a European-wide coordination of research and innovation programs on raw-materials to strengthen the industry competitiveness and the shift to a circular economy“. Es ist eine gemeinsame Initiative von 21 Partnern aus 14 europäischen und assoziierten Ländern bzw. Regionen und vier außereuropäischen Ländern. Sie baut auf Erfahrungen und Ergebnissen des vorangegangenen ERA-Nets ERA-MIN (2011 bis 2015) auf, in dem eine gemeinsame Forschungs-Roadmap entwickelt und drei gemeinsame Bekanntmachungen durchgeführt wurden. Im Rahmen der vorliegenden Förderrichtlinien des ERA-NETs steht die Beteiligung an Verbundforschungsprojekten Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, Hochschulen und Forschungseinrichtungen in folgenden Ländern bzw. Regionen offen:

Argentinien, Brasilien, Chile, Deutschland, Flandern (Belgien), Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Kastilien und Leon (Spanien), Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Südafrika und Türkei.

Die Fördermittelgeber der anderen Länder und Regionen veröffentlichen vergleichbare, an das jeweilige nationale bzw. regionale Recht angepasste Regelungen. Die Förderrichtlinie ist Teil der nationalen Förderung im Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige Entwicklung – FONA3“ und ergänzt die europäische Förderung im Rahmenprogramm für Innovation und Forschung „Horizont 2020“.

Für diese ERA-NET-Fördermaßnahme wurden von den beteiligten Förderorganisationen ein gemeinsamer transnationaler Ausschreibungstext und begleitende Dokumente verfasst. Sie bilden die Grundlage dieser Bekanntmachung und können von der ERA-MIN 2-Internetseite heruntergeladen werden. Der gemeinsame transnationale Ausschreibungstext und die begleitenden Dokumente sind im Sinne einer zielführenden Konzeption von Anträgen für transnationale Forschungskooperationen zu beachten. Für die Förderung der Teilprojekte in den beteiligten Ländern bzw. Regionen gelten die jeweiligen nationalen/regionalen Richtlinien. Die spezifisch auf potenzielle Antragsteller aus Deutschland ausgerichteten Regelungen sind unter bmbf.de erhältlich.

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung