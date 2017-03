MYT-Abfallbehandlungsverfahren soll nach Fernost exportiert werden

Offenburg — Seit über zehn Jahren ist die weltweit einzigartige Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage des Ortenaukreises und des Landkreises Emmendingen auf dem ZAK-Gelände in Ringsheim erfolgreich in Betrieb. Seitdem gewinnt die hochmoderne Anlage über die sogenannte „Maximum Yield Technology“ (MYT), einem patentierten ZAK-Verfahren, maximale Rohstoff- und Energiepotenziale aus Resthausabfällen: Seit der Inbetriebnahme wurde über eine Million Tonnen Abfälle behandelt und rund 50 Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt. Das Verfahren ist auch für andere Betreiber interessant.

In der ersten Stufe, der mechanischen Aufbereitung, sortiert die MYT Störstoffe, Metalle, geringe Mengen an E-Schrott (Fehlwürfe), Bauschutt und eine heizwertreiche Grobfraktion aus. Anschließend wird in der ersten biologischen Stufe ein Großteil der organischen Abfallstoffe einem Gärverfahren unterworfen. Aus dem dabei entstehenden Biogas wird Strom und Fernwärme erzeugt. Im Anschluss an eine biologische Trocknung werden in zwei Trennschritten Ersatzbrennstoffe zur Verwertung in industriellen Anlagen und Mineralstoffe zur Ablagerung auf der Deponie erzeugt. Die wenigen verbliebenen Reste (<1 Prozent) werden in der modernen Thermischen Restabfallbehandlungs- und Energieerzeugungsanlage (TREA) verbrannt. Das Funktionsprinzip der Anlage kann unter abfallwirtschaft-ortenaukreis.de heruntergeladen werden.

Über die MYT Business Unit GmbH, eine eigens zu Vermarktungszwecken gegründete Firma, wird das technologische Know-how der MYT gemeinsam mit Partnern international vertrieben. 2012 hatte sich ein Zweckverband in Hénin-Beaumont, nahe der nordfranzösischen Stadt Lille, bereits für die innovative Technologie aus Ringsheim entschieden. In Hangzhou im Osten Chinas läuft eine Anlage im Probebetrieb, die nun erstmals von Mitgliedern des MYT-Beirats besucht wird.

Unter der Leitung von Landrat Frank Scherer reiste eine Delegation des Beirats der MYT Business Unit GmbH vom 20. bis 25. März nach China. Auf dem umfangreichen Arbeitsprogramm sollten neben wichtigen Vertragsgesprächen mit chinesischen Partnern, die an der patentierten Technik der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage des Zweckverbands Abfallbehandlung Kahlenberg (ZAK) interessiert sind, auch zwei Beiratssitzungen stehen. „Unseren chinesischen Geschäftspartnern sind persönliche Präsenz und Austausch auf Augenhöhe bei diesen entscheidenden Vetragsverhandlungen sehr wichtig“, informierte ZAK-Vorsitzender Scherer, der in seiner Eigenschaft als MYT-Beiratsvorsitzender von MYT-Geschäftsführer Georg Gibis und Mitgliedern des MYT-Beirats in die Millionen-Metropolen Hangzhou und Changzhou, die rund 200 Kilometer westlich von Shanghai liegen, begleitet wurde.

Quelle: Landratsamt Ortenaukreis Eigenbetrieb Abfallwirtschaft