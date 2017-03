Gatwick eröffnet weltweit erste Biomasse-Feuerungsanlage direkt am Flughafen

London, UK — Der Flughafen Gatwick und DHL Supply Chain haben eine neue Abfallentsorgungsanlage eingeweiht. Damit wird Gatwick zum ersten Flughafen der Welt wird, der aus Lebensmittel- und Verpackungsabfällen direkt am Flughfen Energie gewinnt. Flughafen Gatwick peilt dabei eine Recyclingquote von 85 Prozent an – mehr als an allen anderen britischen Flughäfen.

Die neue, rund 4,46 Millionen Euro teure Abfallentsorgungsanlage von DHL ermöglicht die sichere, lokale Entsorgung von Abfällen der Kategorie 1 – Nahrungsmittelabfälle sowie Verpackungen, Becher und Tabletts mit Speiseresten, überwiegend aus Nicht-EU-Flügen. Darüber hinaus verwandelt die Anlage diese und sonstige biologische Abfälle in Energie. Die neue Anlage verwandelt den Abfall in eine trocken-pulverförmige organische Substanz, die zur Befeuerung der Anlage und Trocknung der Abfälle für den nächsten Tag verwendet wird. Die Anlage ist darauf ausgelegt, pro Einsatztag rund 1.100 Euro an Energie- und Abfallentsorgungskosten einzusparen.

Gatwick entsorgt derzeit jährlich 2.200 Tonnen an Abfällen der Kategorie 1, was ungefähr 20 Prozent des Gesamtaufkommens am Flughafen entspricht. Die neue Energieanlage wird eine Verarbeitungskapazität von circa 10 Tonnen pro Tag haben, wohingegen in der Vergangenheit sämtliche Abfälle der Kategorie 1 extern entsorgt wurden.

Um das Ziel zu erreichen, die Recyclingquote des Flughafens bis 2020 von derzeit 49 Prozent auf circa 85 Prozent zu steigern – höher als an jedem anderen Flughafen Großbritanniens – umfasst die Anlage auch ein Abfallsortierzentrum zur Maximierung des örtlichen Recyclingaufkommens. Durch die Konzentration sämtlicher Maßnahmen an einem Ort wird das Team in die Lage versetzt, Abfälle viermal effizienter als bisher zu transportieren, wodurch örtlicher Verkehr und CO2-Belastung reduziert werden. Die Anlage wurde auch unter Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen konzipiert und verfügt über Kapazitäten zur Gewinnung zusätzlicher Energie, die künftig zur Versorgung weiterer Flughafenbereiche eingesetzt werden könnte.

„Auf unserem Weg, zu einem der umweltfreundlichsten Flughäfen der Welt zu werden, verwandelt unsere neue Weltklasse-Abfallentsorgungsanlage ein schwieriges Abfallproblem in eine nachhaltige Energiequelle. Wir sind optimistisch, damit einen Standard zu setzen, dem andere bei der Abfallentsorgung folgen werden“, erklärte der CEO des Flughafens Gatwick, Stewart Wingate. „Unser ehrgeiziger Plan, die zukünftige Entwicklung so umweltverträglich wie möglich zu gestalten, basiert auf einer Reihe konsequenter Ziele. Ich freue mich sehr, dass unsere Strategie funktioniert und dass unsere Umweltbilanz trotz sich verdoppelnder Fluggastzahlen heute besser ist, als Anfang der neunziger Jahre.“

Quelle: Deutsche Post AG