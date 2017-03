Thüringer Abfallaufkommen im Jahr 2015 annähernd gleichgeblieben

Erfurt – Das Abfallaufkommen, das in Jahr 2015 den 286 Thüringer Abfallentsorgungsanlagen angeliefert wurde, betrug mit knapp 5,3 Millionen Tonnen etwas weniger als im Jahr zuvor (- 0,3 Prozent). Das hat das Thüringer Landesamtes für Statistik mitgeteilt.

Rund 3,3 Millionen Tonnen – 62 Prozent des Abfallaufkommens – kamen aus Thüringen selbst, einschließlich der Abfälle aus der betriebseigenen Produktion. Aus anderen Bundesländern wurden 2,0 Millionen Tonnen angeliefert (37 Prozent), aus dem Ausland 61.000 Tonnen (1 Prozent).

Der größte Teil des Abfallaufkommens wurde direkt oder über verschiedene Behandlungsanlagen einer Verwertung zugeführt. Knapp 1,1 Millionen Tonnen des Abfallaufkommens wurden im Jahr 2015 in Thüringer Feuerungsanlagen energetisch verwertet. Biologisch behandelt wurden 951.000 Tonnen Abfälle wie Garten- und Parkabfälle oder Abfälle aus der Biotonne.

Rund 667.000 Tonnen gemischt erfasste Abfälle wurden in Sortieranlagen in Fraktionen getrennt, insbesondere zur Rückgewinnung verwertbarer Rohstoffe. Rund 343.000 Tonnen, das sind 6,5 Prozent der im Jahr 2015 an die Thüringer Abfallentsorgungsanlagen angelieferten Abfälle, kamen auf Deponien.

