Recycling-Technik 2017: Wissensdrehscheibe für die Experten der Recyclingbranche

Dortmund — Die diesjährige, vierte Recycling-Technik sorgt am 10. und 11. Mai in Dortmund mit einem umfangreichen Rahmenprogramm dafür, dass sich Experten informieren und austauschen können. Mit Vorträgen, geführten Rundgängen und der ersten internationalen Kooperations-Börse finden Besucher Anregungen sowie Antworten und Lösungen auf ihre Fragen. Darüber hinaus werden preisgekrönte Forschungsarbeiten präsentiert.

Die Präsentation von prämierten und ausgezeichneten innovativen Forschungsarbeiten des DGAW Wissenschaftskongresses 2017 „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ ist nur ein attraktives Beispiel der vielen Aktivitäten, die Besucher und Aussteller erwarten. Mit einem veritablen Rahmenprogramm wird die vierte Fachmesse Recycling-Technik an zwei Tagen zu einer wahren Wissensdrehscheibe für die Experten der Recyclingbranche.

Vorträge und Guided Tours – ganz nah am Markt

Mit 100 Vorträgen auf fünf offenen Bühnen trägt das Innovation-Center maßgeblich zur Attraktivität der Fachausstellung bei. In kompakten Beiträgen und Podiumsdiskussionen stellen Branchenexperten aktuelle Projekte, Fallstudien, Innovationen und Experimente aus den Bereichen Entsorgung, Recycling, Anlagentechnik und Logistik vor. Im Vorfeld werden die Themen und Vorträge von einem unabhängigen Fachbeirat nach Ausgewogenheit und und Sachbezogenheit beurteilt und ausgewählt.

Darüber hinaus finden an beiden Messetagen wieder die Guided Tours statt. Auf den geführten Rundgängen sehen Besucher in Gruppen von maximal 20 Personen ganz gezielt, themenspezifisch und detailliert das, was sie besonders interessiert. Besucher können sich beispielsweise auf Highlights der Trenn- und Magnettechnik, Sortiertechnik sowie der Zerkleinerungstechnik freuen.

Wichtige Geschäfts- und Innovationsplattfom

Erstmals findet ferner im Rahmen der Messe eine internationale Kooperations-Börse statt, die in Zusammenarbeit mit Enterprise Europe Network, der Zenit GmbH und dem WFZruhr entstanden ist. Das internationale Matchmaking findet am 11. Mai 2017 auf dem CompetenceCenter des WFZruhr statt und bietet die Gelegenheit, effizient und an einem Ort vielfältige Gespräche mit potenziellen Kooperationspartnern aus dem In- und Ausland zu führen.

„Diskussionsstoff wird auch die neue Mantelverordnung Ersatzbaustoffe/Bodenschutz bieten, deren Entwurf seit 6. Februar zur Anhörung bei den Ländern und beteiligten Kreisen liegt“, meint Daniel Eisele, Group Event Director und Messeleiter vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH. Somit können sich interessierte Besucher nicht nur über Ballenpressen, Schreddermaschinen und Sortieranlagen oder über Zerkleinerer, Sieb- und Separiermaschinen informieren, sondern auch über die Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Die Branchenfachmesse gilt als führende Geschäfts- und Innovationsplattform für Recycling- und Umwelttechnik sowie für Urban Mining. Dabei dreht sich alles um die Technik der Branche: Die auf der Messe vertretenen Aussteller präsentieren die gesamte Palette an Maschinen und technische Komponenten für die Wiederaufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung.

Weitere Informationen sind unter www.recycling-technik.com erhältlich.

Quelle: Easyfairs Deutschland GmbH