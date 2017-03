RETech und GWP kündigen Länderprofile zur Kreislauf- und Wasserwirtschaft an

Berlin — „Nach übereinstimmender Erfahrung der Exportnetzwerke German RETech Partnership und German Water Partnership ist der Zugang zu fundierten und zugleich auf KMU zugeschnittenen Informationen für Investitionsentscheidungen in neuen Märkten unerlässlich. Mit branchenbezogenen Länderprofilen unterstützen RETech und GWP aktiv die Exportchancen von kleinen und mittelständischen Unternehmen“, hat jetzt Christine von Lonski, Geschäftsführerin German Water Partnership e.V., angekündigt.

„Wir sind dankbar, dass wir durch die Förderung im Rahmen der Exportinitiative Umwelttechnologien des BMUB dieses gemeinsame Projekt starten und damit einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von Unternehmen aus zwei wichtigen Branchen im Bereich deutscher Umwelttechnologie leisten können. Durch die gute Zusammenarbeit der beiden Verbände GWP und RETech werden Synergien genutzt und Herausforderungen gemeinsam angegangen“, betont Karin Opphard, Geschäftsführerin German RETech Partnership e.V.

Weltweit steigt aufgrund des Bevölkerungswachstums und der wachsenden Rohstoffnachfrage insbesondere der Bedarf an einem nachhaltigen Wasser- und Abfallmanagement. Die Vereine RETech und GWP haben sich zum Ziel gesetzt, den Export deutscher Umwelttechnik sowie Know-how der Wasser- und Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, da speziell der Aufbau nachhaltiger Strukturen in diesen Bereichen an politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort scheitert.

Als Ergebnis des gemeinsamen Projekts werden am 27. März 2017 Marktanalysen mit einem Fokus auf die Kreislauf- und Wasserwirtschaft für die Länder Ukraine, Serbien, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Kuba im Bundesumweltministerium in Berlin erstmalig vorgestellt. Um das Informationsmanagement für die Internationalisierung zu unterstützen, haben die Exportnetzwerke für die Abfall- und Recyclingwirtschaft German RETech Partnership und für die Wasser- und Abwasserwirtschaft German Water Partnership diese Marktanalysen in Form von sechs Länderprofilen erstellt. Sie wurden dabei unterstützt von Mitgliedsunternehmen wie dem Energie- und Umwelttechnikberatungsunternehmen eclareon, der Andreas von Schoenberg Consulting, Goduni International Advisory, Intecus GmbH, cyclos GmbH und BiPro GmbH.

Für die Analysen wurde ein allgemeiner Teil zu den aktuellen Rahmenbedingungen für die Umwelttechnik im Zielland sowie jeweils ein Fachteil Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft erarbeitet. Bei der Auswahl der Zielländer wurden für die beiden Branchen interessante, jedoch noch wenig transparente ausländische Absatzmärkte ausgewählt. Das darauf aufbauende Ziel ist die Entwicklung von Markterschließungsstrategien für diese Länder.

Das Projekt wird im Rahmen der Exportinitiative Umwelttechnologien des BMUB gefördert. Die Exportinitiative Umwelttechnologien soll Wissen und Anwendung von Umwelt- und Klimaschutztechnologien und innovativer, grüner Infrastruktur in Zielländern verbreiten und verstärken. Insbesondere für KMU mit begrenzten personellen und finanziellen Kapazitäten ist das Vorhandensein einer soliden und zugleich praxisnah aufbereiteten Informationsgrundlage unerlässlich zur Erschließung neuer Märkte.

Viele ausführliche internationale Länderprofile zur Abfallwirtschaft sind auch in unserem Business-Magazin „Global Recycling“ unter global-recycling.info zu finden.

Quelle: German Recycling Technologies and Waste Management Partnership e.V. / German Water Partnership e.V.