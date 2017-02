Gemeinsam gegen Asbest: Auftakt zum Nationalen Asbestdialog

Wiesbaden — Er soll eine aktive Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Asbest in Gebäuden bewirken, die vor 1995 errichtet wurden: der Nationale Asbestdialog, gemeinsam initiiert vom Bundesumweltminsterium und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Anlass für den Dialog ist die Erkenntnis, dass die Gefahr von Asbestbelastungen durch bestimmte Bauprodukte wie Spachtel-/Dichtungsmassen, Anstrichstoffe und Kleber, in denen Asbest fest im Produkt eingebunden vorliegt, in der Praxis noch nicht ausreichend wahrgenommen wird.

Ziel des Asbestdialogs ist die Entwicklung von konkreten Maßnahmenvorschlägen zur Information und Sensibilisierung sowie die Definition notwendiger rechtlicher Rahmenbedingungen, um die Beschäftigten in allen betroffenen Bereichen des Bau-, Abfall-, Umwelt- und Arbeitsschutzrechts vor den neu erkannten Asbestbelastungen zu schützen.

Für den Auftakt wurde eine Vielzahl an Dialogpartnern aufgerufen, mit Hilfe eines Fragebogens ihre Erfahrungen, Beiträge und Anregungen für einen praxisgerechten Umgang mit Asbest beim Bauen im Bestand einzubringen. Zu den Dialogpartnern zählen Verbände aller Baubeteiligten, Abreitnehmervertreter, zuständige Landesbehörden, Unfallversicherungsträger sowie Bauherren-, Mieter- und Umweltverbände.

Auch der VDSI gehört dazu. „Als Fachverband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit sehen wir es als unsere Aufgabe, uns aktiv am Nationalen Asbestdialog zu beteiligen. Unsere Mitglieder, insbesondere in den Fachbereichen ‚Bau‘ und ‚Gefahrstoffe‘, verfügen über eine breite und fundierte praxisbezogene Erfahrung und Expertise auf diesem Gebiet, die wir gerne in den Dialog miteinfließen lassen wollen“, lautet die Aussage von Isfrid Brandt und Michael Kloth, Vorstände für die Ressorts Umweltschutz und Sicherheit, die im VDSI für das Thema verantwortlich sind.

Die Ergebnisse der Eingangsbefragung werden im Rahmen der offiziellen Auftaktveranstaltung zum Nationalen Asbestdialog am 8. Mai 2017 in Berlin vorgestellt. Darüber hinaus sollen 2017 zwei weitere Dialogforen folgen. Diese werden am 22. Juni und am 13. Juli ebenfalls in Berlin stattfinden. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch das Lehr- und Forschungsgebiet Baubetrieb und Bauwirtschaft der Bergischen Universität Wuppertal.

Quelle: VDSI Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V.