Gebhart verkauft die letzte Kunststofftüte im REWE-Markt

Hagenbach — Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart (CDU) verkaufte bei einem Firmenbesuch symbolisch die letzte Kunststofftüte des REWE-Marktes in Hagenbach an den Stadtbürgermeister von Hagenbach, Franz Xaver Scherrer (CDU). Die beiden informierten sich am vergangenen Freitag im REWE-Markt von Kaufmann Klaus Eßwein in Hagenbach über die Initiative des Einzelhändlers, vollständig auf Kunststofftüten zu verzichten.

„Mit dieser Plastiktüte halte ich ein Museumsstück in den Händen. Kunststofftüten von REWE gehören der Vergangenheit an“, freut sich Stadtbürgermeister F.X. Scherrer über ein Stück Geschichte in seinen Händen.

Der Bundestagsabgeordnete und zuständige Berichterstatter für Themen rund um Kreislaufwirtschaft und Recycling lobt die Initiative des Einzelhändlers: „Die Selbstverpflichtung des Einzelhandels, Kunststofftüten nicht mehr kostenlos abzugeben, war ein großer Schritt. Ich finde es bemerkenswert, dass REWE noch einen Schritt weiter geht und vollständig auf den Verkauf von Kunststofftüten verzichtet. Damit ist der Einzelhändler ein wichtiger Impulsgeber für das große europäische Ziel, bis 2025 nur noch 40 Tüten pro Person im Jahr zu verbrauchen.“

Hintergrund:

Thomas Gebhart hatte dem Einzelhandel 2015 vorgeschlagen, eine Selbstverpflichtung einzugehen und so einen Beitrag für weniger Abfall und mehr Ressourcenschutz zu leisten. Der Handelsverband hatte diesen Impuls aufgegriffen und im letzten Jahr eine Selbstverpflichtung einzugehen.

Quelle: Wahlkreisbüro Dr. Thomas Gebhart