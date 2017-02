Doppelmesse recycling aktiv & TiefbauLive bietet Technik in Aktion

Karlsruhe – Den Besucher aus der Recycling Branche erwarten auf der Doppelmesse recycling aktiv & TiefbauLive nicht nur die Demoflächen der Aussteller, auf denen diese ihre Maschinen und Anlagen in Betrieb vorstellen, sondern auch Aktionsflächen, die unterschiedliche Themen abdecken und komplette Abläufe erlebbar machen.

Aktionsfläche Schrott & Metall

Eine davon, die auch schon in den Vorjahren ein Besucher-Magnet war, ist die Aktionsfläche „Schrott & Metall“. Auf circa 2000 qm Fläche entsteht die Infrastruktur eines modernen Schrottplatzes mit dort anfallenden Arbeitsschritten wie Lagern, Zerkleinern, Umschlagen und Verwerten. Zu sehen sind unter anderem Schrottscheren der Firmen IUT Beyeler AG, Paal Baugeräte GmbH und Genesis GmbH. Die Firma ZDAS a.s. wird im Verbund mit Klann Anlagentechnik GmbH eine Schrott-Paketierpresse aufbauen. Die mobile Metallanlage mit dem Vorbrecher VB 950 DK, dem mobilen Metallsieb MMS 150 DK, dem mobilen Wirbelstromabscheider MWA 1000 E und dem mobilen Metallfeinzerkleinerer HEM 1250 DK kommt von der Firma Hammel Recyclingtechnik GmbH. Darüber hinaus stellt die Firma analyticon instruments gmbh Handmessgeräte zur Verfügung, die Firma Staplerbesen Vertrieb Deutschland den Butti Staplerbesen.

Aktionsfläche Holz & Biomasse

Eine neu konzipierte Aktionsfläche widmet sich dem Thema „Holz & Biomasse“. Hier werden Hölzer vorsortiert, Restmaterialien entfernt, Hölzer zerkleinert und Holz-Recyclate hergestellt. Die Firmen Arjes GmbH, Haas Holzzerkleinerungs- und Fördertechnik GmbH, Komptech Umwelttechnik Deutschland GmbH, Doppstadt GmbH, Neuenhauser Maschinenbau GmbH, Hammel Recyclingtechnik GmbH, Jürgen Kölsch GmbH und J. Willibald GmbH haben ihre Beteiligung bereits zugesagt. Im Einsatz gezeigt werden Ein- und Zweiwellen-Zerkleinerer, die mobile Überlängenrückführung, mobile Siebanlagen, Brecher und Feinzerkleinerer. Auf den 2700 qm dieser Aktionsfläche gibt es auch zum Bioabfall-Recycling viel zu sehen beispielsweise von Altholz, Grün- und Strauchgut oder auch landwirtschaftlichen Abfällen.

Sonderschau Kunststoffrecycling

Ebenfalls neu ist die Sonderschau Kunststoffrecycling, die der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. (bvse) für die Messe zusammenstellt. Wie aus Recyclaten beispielsweise Bauzaunfüße, Lärmschutzeinrichtungen, Ladungsträger, Buhnen oder auch Einrichtungen für Kinderspielplätze werden, kann man in der angegliederten Halle erfahren.

Brechtechnik und Waagenprogramm

Das österreichische Unternehmen Hartl zählt zu den Pionieren der Brechtechnik und präsentiert auf der Messe mit dem Performance Skid eine patentierte Entwicklung. Die flexible Antriebseinheit mit Docking Station für Anbaugeräte wie Schaufelbrecher, Separatoren oder Schredder soll mit höchster Energieeffizienz bei minimalsten Betriebskosten arbeiten. In Kombination mit dem weltweit hundertfach bewährten Bucket Crusher ergibt sich eine hoch mobile Brechanlage mit unvergleichbaren Vorteilen.

Die Bitzer Wiegetechnik GmbH aus Hildesheim zeigt in der Halle ihr umfangreiches Waagen- und Softwareprogramm für die Bereiche Recycling und Abfall. Die aus hochwertigem Beton gefertigten Fahrzeugwaagen sind in unterschiedlichen Brückenlängen von 6 m bis 40 m erhältlich und eignen sich für verschiedene Einsatzzwecke und Fahrzeuglängen. Das Unternehmen verfügt über ein spezielles Know-How für den Einbau von Fahrzeugwaagen unter erschwerten Bedingungen, wie beispielsweise für die Montage unter bestehenden Bauten oder dem Einbau in vorhandene Hallen und bietet auch weitere Waagentypen wie Schütt- und Bandwaagen an.

Abbruchtechnik und Wertstoff-Gewinnung

Nach individuellen Anforderungen entwickelt die Neuenhauser Umwelttechnik Lösungen für Kompostierung, Biomasseaufbereitung, Bodensanierung, Recycling und Wertstoffsortierung. Im Bereich der Mobiltechnik zeigt das Unternehmen den Einwellen-Zerkleinerer Targo 3000. Mit seiner Effizienz und Genauigkeit meistert er auch schwierigste Aufgaben bei der Aufbereitung von Altholz, Grünschnitt, Rinde und anderen Reststoffen aus Haus, Garten oder Industrie. Er verfügt über eine 3 m lange Walze, die mit 21 (optional auch 42) geschraubten Reiß- und Schneidewerkzeugen bestückt ist und mit 31 Umdrehungen pro Minute rotiert. Ein großes Plus ist der intelligente Direktantrieb, der eine energiesparende und zugleich kraftvolle Zerkleinerung ermöglicht.

Die Paal Baugeräte GmbH ist ein Fertigungs- und Handelsunternehmen, das mit verschiedenen namhaften Partnern und Herstellern Qualitätsprodukte und den dazugehörenden Service anbietet. Im Abbruch- und Recyclingbereich gehören La Bounty-Schrottscheren, Montabert-Hydraulikhämmer, Pulverisierer und Abbruchscheren der Marke Rotar, Remu-Siebschaufeln sowie Staubbindemaschinen und –anlagen von EMI Controls zum umfangreichen Programm. Auf dem Messestand und der Aktionsfläche “ Schrott- &Metallplatz“ zeigt das Unternehmen die Ende 2016 von Echidna ins Lieferprogramm aufgenommenen hydraulischen Sägen als Anbaugeräte für Bagger.

Die Messe recycling aktiv findet vom 27. bis 29. April auf dem Gelände der Messe Karlsruhe in Rheinstetten statt. Weitere Informationen sind der Messe-Webseite unter recycling-aktiv.com zu entnehmen.

Quelle: MK Medien Kommunikation