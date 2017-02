Fachmessen Recycling-Technik und Schüttgut rechnen mit 15 Prozent Zuwachs

Dortmund — Am 10. und 11. Mai 2017 finden in Dortmund die beiden Fachmessen Recycling-Technik und Schüttgut statt. Dort treffen kompakt an zwei Tagen Nachfrage und Angebot aus dem In- und Ausland zusammen. Der Veranstalter Easyfairs rechnet mit 15 Prozent Zuwachs gegenüber den letzten Messen. Mit Vorträgen, geführten Rundgängen und einem Kongress treffen die Besucher auf ein breites Angebot bei ihrer Suche nach Neuheiten und Lösungen.

„Die Messen Recycling-Technik und Schüttgut in Dortmund erfreuen sich stetig wachsender Bedeutung bei Ausstellern und Besuchern. Das zeigt sich nicht nur quantitativ durch rasant gewachsene Aussteller- und Besucherzahlen, sondern auch qualitativ, wie unsere Befragungen belegen“, betont Daniel Eisele, Messeleiter vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH. Mit der achten Schüttgut und der vierten Recycling-Technik finden in Dortmund zwei führende Branchenmessen statt.

Die „Recycling-Technik“ gilt als Geschäfts- und Innovationsplattform für Recycling- und Umwelttechnik sowie für Urban Mining. Aussteller für alle wichtigen Wert- und Reststoffbereiche präsentieren Maschinen und technische Komponenten für die Wiederaufbereitung und die umweltgerechte Entsorgung. Mit 240 Anbietern zeigen 15 Prozent mehr als im Vorjahr ihre Produkte und Lösungen. Erstmals werden auch Branchengrößen wie RETO Recyclingtechnik, Haas Recycling oder Haake dabei sein. Ferner bietet der WFZruhr auf seinem Gemeinschaftsstand erneut Start-ups aus der Region die Möglichkeit sich zu präsentieren.

Die „Schüttgut“ hat sich inzwischen zur Leitmesse für Granulat- , Pulver- und Schüttguttechnologien in Deutschland entwickelt. „Mit 450 Anmeldungen haben wir weit vor der Messe bereits die Ausstellerzahl der letzten Schüttgut erreicht“, so Eisele. „Da trifft sich die gesamte Schüttgut-Community.“ Und Stefan Meyer, Geschäftsführer der Rema Tip Top West GmbH, ergänzt: „Die Fachmesse ist mittlerweile Pflichttermin für Anbieter von Schüttgut-Technik und hat sich zur Leitveranstaltung der Schüttgut- Branche entwickelt“. Das Profil der Aussteller erstreckt sich dabei über die gesamte Wertschöpfungskette der Verfahrenstechnik von Granulat-, Pulver- und Schüttguttechnologien.

Die gewachsene Vielfalt der Angebote wird auch durch das Rahmenprogramm unterstützt: mit täglich zwei geführten Messerundgängen, 100 Vorträgen auf fünf offenen Bühnen sowie mit dem dritten Deutschen Brand- und Explosionsschutzkongress in Zusammenarbeit mit dem IND EX® e.V.

Weitere Informationen sind unter recycling-technik.com erhältlich.

Quelle: Easyfairs Deutschland GmbH