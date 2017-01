Wien — Der diesjährige Winter hat es in sich: Eine etwas längere Kälteperiode und sofort entstehen Probleme in der europäischen Stromversorgung. Und schon wird der Ruf nach Kohlekraftwerken als Ausfallsreserve laut. Norbert Hummel vom Kompost & Biogas Verband Österreich fragt: „Wie kurzsichtig und vergangenheitsorientiert kann man eigentlich denken: Kohlekraftwerke starten, um die Atmosphäre mit noch mehr CO2 zu belasten?“ Stattdessen seien Biogasanlagen sind Ausfallreserven und sichere Energieversorger.

Es wäre nach Ansicht von Norbert Hummel einfach, die jeweiligen Stärken der einzelnen Techniken voll zu nutzen: Wind, Photovoltaik, Kleinwasserkraft, Biogas und Biomasse. Die einen liefern zum überwiegenden Zeitpunkt günstig Energie, während die anderen vorwiegend in Dunkelflauten und im Winter ihre Stärken zeigen.

Dabei hat Biogas als verlässlicher Energieproduzent noch weitere Vorteile. Es liefert neben Ökostrom gleichzeitig kostengünstige Wärme und recycelt biogene Abfälle. Biogas stellt aber auch noch eine weitere Versorgung sicher: die Versorgung mit heimischen Arbeitsplätzen. Jeder Euro, der in solche Anlagen investiert wird, verbleibt zu über 80 Prozent im Inland und schafft Wertschöpfung in der Region und damit Arbeitsplätze. Jede österreichische Biogasanlage sichert so 10 heimische Arbeitsplätze und kurbelt die Exportwirtschaft an. Länder auf der ganzen Welt schielen auf die Innovationskraft österreichischer Biogas-Pioniere.

Quelle: APA – OTS