Erema: ReFresher sorgt für geruchsneutrale Kunststoff-Rezyklate

Ansfelden, Österreich — In der Entwicklung des ReFreshers sieht Erema einen Durchbruch im Post Consumer Bereich: Die Geruchsneutralität der Rezyklate soll Recyclern und Produzenten eine Fülle an neuen Absatzmärkten eröffnen. Ab sofort steht Kunden von Erema ein mobiler ReFresher für Versuchszwecke zur Verfügung, um an Ort und Stelle orientierende Materialversuche durchzuführen. Das Investment ist exakt auf die Geruchsanforderungen der gewünschten Endanwendung zugeschnitten.

Verunreinigungen von Post Consumer Material, speziell Verpackungsabfällen aus dem Haushaltsbereich, verursachen häufig einen unangenehmen Geruch bei den Rezyklaten. Dadurch wird die Verwendung für Endprodukte stark eingeschränkt. „Wir haben frühzeitig das Potential vom kontinuierlich steigenden Verpackungsabfall erkannt und uns intensiv mit einer technischen Lösung des Geruchs beschäftigt. Wir bieten Recyclern und Produzenten mit dem ReFresher einen qualitativen Vorsprung, um sich am Markt mit geruchsneutralen Rezyklaten aus dem Haushaltsabfall zu etablieren“, betont Erema CEO Manfred Hackl.

Der ReFresher eliminiert Gerüche, hervorgerufen durch migrierte Substanzen, also von Rückständen, die auf den Kunststoffmaterialien vorhanden sind. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Lebensmittelverschmutzung, Reste von Reinigungsmitteln oder etwa Kosmetika. Das Aggregat ist dem Extrusionsprozess nachgeschaltet und hält die Rezyklate auf der erforderlichen Temperatur, bei der flüchtige Stoffe effizient abgeführt werden. Je nach Endanwendung ist der ReFresher in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. Als zusätzliches Service bietet Erema ab sofort ein mobiles Aggregat für Versuche direkt beim Kunden an.

Der ReFresher baut auf der bewährten TVEplus-Technologie auf und bietet nun im Post Consumer Recycling – und hier selbst bei stark verschmutzten Verpackungsabfällen – erstmals filtrierte, entgaste und geruchsneutrale Rezyklate. Die Intarema TVEplus verhindert, dass unangenehme Gerüche während des Extrusionsprozesses entstehen. In herkömmlichen Prozessen entstehen diese zum Beispiel durch die Cellulose wie Holz oder Papier, die während der Extrusion verbrennen und den Geruch auf den Kunststoff übertragen.

Das Zusammenspiel von Preconditioning Unit, Airflush-Technologie, einer geringen Schmelzetemperatur, effizienter Filtration und mehreren Entgasungsschritten sorgt für die Trennung der Cellulose-Partikel vom Kunststoff. „Am Ende des Extrusionsprozesses halten wir hochqualitatives Rezyklat in Händen, das bereits für sehr viele Anwendungen geeignet ist. Ich spreche etwa von Extrusionsprodukten wie Rohren oder Folien in der Abfall- oder Bauindustrie. Der Geruch, hervorgerufen durch migrierte Substanzen, ist jedoch hartnäckiger. Endprodukte wie Kunststoffteile in Autos oder in Wohnräumen verlangen nach einem weiteren Recyclingschritt, um den Geruch zu neutralisieren. Und genau dafür haben wir den ReFresher entwickelt“, erläutert Clemens Kitzberger, Business Development Manager im Bereich Post Consumer bei Erema.

Die TVEplus-Technologie soll alleine in Europa im Post Consumer Bereich mit einem Marktanteil von etwa 85 Prozent vertreten sein. Clemens Kitzberger ist sich sicher, „dass der ReFresher den Einsatz von Rezyklaten aus Post Consumer Material nochmals verstärken wird.“

Quelle: Erema Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H