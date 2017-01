EPRO nominiert Finalisten für „Best Recycled Plastics Product Award“

Wiesbaden — Die Gewinner des „Best Recycled Plastics Product Award 2017“ will die EPRO (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisation) auf der diesjährigen IdentiPlast in Wien ermitteln und bekanntgeben. Die renommierte Auszeichnung ist Anerkennung für Innovation und Nachhaltigkeit von Produkten und Designs aus Europa und dem Vereinigten Königreich, die aus recyceltem Plastik bestehen.

In der engeren Wahl in der Kategorie „Produkte“ sind Bewerbungen aus Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich. In der Kategorie „Design“ sind Beiträge aus Spanien und Irland nominiert. Die Preisrichter waren sowohl beeindruckt von der hohen Zahl der eingereichten Beiträge als auch davon, wie viele Produkte eine langfristige Nachhaltigkeit und Innovation zeigten. Alle Delegierten auf der IdentiPlast werden am Mittwoch, 22. Februar, dem ersten Konferenztag, die Gelegenheit haben, sich die nominierten Produkte vor Ort anzuschauen und ihre Stimme für den Gewinnerbeitrag abzugeben. Der Gewinner wird am gleichen Abend auf dem Konferenz-Dinner bekannt gegeben.

Peter Sundt, Generalsekretär der EPRO erklärt: „Die Auszeichnung der EPRO für das beste Produkt aus recyceltem Kunststoff ist nicht nur eine Inspiration für die Teilnehmer des Wettbewerbs, sondern für alle in der Gesellschaft, die ihre kleinen zusätzlichen Anstrengungen unternehmen, um uns näher an die Kreislaufwirtschaft zu bringen. Wir alle werden dann Gewinner sein.“

Claudia Hoese, Marketingleiterin der RIGK GmbH aus Wiesbaden und Mitglied der EPRO Communication Group, ergänzt: „Ein solcher Preis wie der Best Recycled Product Award hat Vorbildfunktion für die gesamte Branche und zeigt die Bandbreite an Produkten und Möglichkeiten, die mit Recyclingkunststoffen verwirklicht werden können.“

In der engeren Wahl in der Kategorie „Produkte“ sind:

Zwei Beiträge sind in der Kategorie „Design“ in der engeren Wahl:

Mi-bin Ltd, Irland, mit multifunktionalen Mülltonnen „Mi-bin“

SP-Berner Plastic Group, S.L.U., Spanien, mit der Miami Outdoor-Möbelserie zum Selbstaufbau

Quelle: RIGK GmbH