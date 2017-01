Integration geflüchteter Menschen: Esta gewinnt CSR-Preis der Bundesregierung

Senden — Die Bundesregierung hat den Corporate Social Responsibility Preis 2017 der ESTA Apparatebau GmbH verliehen. Die Jury prämierte den Sendener Absaugtechnik-Hersteller in der Sonderpreiskategorie „Betriebliche Integration geflüchteter Menschen in kleinen und mittelständischen Unternehmen“ für sein vorbildliches Engagement.

Dr. Peter Kulitz, Esta Geschäftsführer, nahm die Auszeichnung persönlich entgegen: „Der CSR-Preis ist eine bedeutsame Anerkennung für unser Wirken. Gleichzeitig soll er aber auch alle anderen im Wirtschaftsleben Tätigen ermuntern, für mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft einzutreten. Wir Unternehmer tragen große Verantwortung, können und müssen dabei beispielgebend handeln, denn nur das ‚Wir‘ kann zum Gelingen von Integration führen“. Ende 2015 erklärte Kulitz öffentlich, dass zukünftig mindestens zwei Prozent der Belegschaft Geflüchtete sein sollen. Diese interne Selbstverpflichtung sollte zudem eine Signalwirkung bei Unternehmen aus dem Alb-Donau-Kreis und darüber hinaus erzeugen.

Auch Thilo Brodtmann, VDMA-Hauptgeschäftsführer gratulierte: „Wir freuen uns mit dem ausgezeichneten Unternehmen. Die Politik erkennt damit das Engagement der Unternehmen an.“ ESTA stehe beispielhaft für die deutschen Maschinenbauer, die weltweit erfolgreich und in ihren Regionen eng verwurzelt sind.

Esta beschäftigt aktuell vier Geflüchtete: zwei als Monteure und zwei weitere Geflüchtete als Hausmeister/ Lagerhelfer. Damit wurde die Quote bereits Ende 2016 übertroffen. Zusätzlich bietet Esta Betriebsbesichtigungen und Praktika für Geflüchtete an, um ihnen die Chance zu geben, unterschiedliche Arbeitsfelder kennenzulernen und eigene Perspektiven zu entwickeln. Seit geraumer Zeit ist das Unternehmen auch als Mitglied im Bundesnetzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ engagiert.

Die Auszeichnung wurde am 24. Januar unter dem Vorsitz von Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Yasmin Fahimi, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Berliner Humboldt Carré vergeben. Der CSR-Preis der Bundesregierung wurde 2017 zum dritten Mal vergeben. Mit der Auszeichnung erkennt die Bundesregierung nachhaltiges Wirtschaften ausdrücklich an und macht gute Beispiele vorbildlicher Unternehmen mit Sitz in Deutschland überregional bekannt.

Nach einer erfolgreichen Bewerbungsphase mit über 200 Bewerbern in drei Größenkategorien und zwei Sonderpreiskategorien prämierte die Experten-Jury nun in Berlin 10 Preisträger in Berlin. Die Preisverleihung an ESTA erfolgte im Beisein von Alexander Kulitz (Mitglied der Geschäftsleitung), Jenny Göser (Marketing/CSR), Dr. Peter Kulitz (Geschäftsführer) und Wolfgang Fezer (Leiter Finanzen und Verwaltung)

Quelle: ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG