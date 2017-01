IFAT Eurasia 2017 kündigt Top-Konferenz- und -Rahmenprogramm an

München — Die kommende IFAT Eurasia findet von 16. bis 18. Februar 2017 im Istanbul Expo Centre statt. Neben der Fachmesse erwartet die Besucher ein technisch anspruchsvolles Konferenz- und Rahmenprogramm, das auf die Bedürfnisse des eurasischen Umweltmarktes eingeht. Zu den Höhepunkten zählt das Länderspezial Türkei am ersten Messetag. Diskutiert wird unter anderem, wie die „Sustainable Development Goals“ in der Türkei umgesetzt werden können.

Wie bereits bei der Erstveranstaltung im Jahr 2015 bildet das Konferenz- und Rahmenprogramm einen integralen Bestandteil der IFAT Eurasia 2017. Während der gesamten Messelaufzeit teilen Fachleute aus Industrie und Forschung in Konferenzvorträgen, Diskussionsrunden und Seminaren ihr Wissen rund um die Themen Abfall-, Recycling-, Wasser- und Abwassermanagement. Den Auftakt macht das Länderspezial Türkei am 16. Februar. Unter dem Titel „Implementation of the Sustainable Development Goals in Local Environmental Strategies” diskutieren Experten internationaler Branchenverbände und -organisationen, wie eine nachhaltige, umweltfreundliche Entwicklungsstrategie für die Türkei aussehen könnte. Moderiert wird die Panel Discussion von Johannes Lohaus, Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA).

Auch das türkische Ministerium für Umwelt- und Stadtplanung ist mit mehreren Sessions vertreten und befasst sich unter anderem mit den Themen „Zero Waste Approach in Industry“, „Fermented Product Management with Mechanical Separation“, „Biodrying and Biomethanization Faclities“ sowie „Urban-Industrial Wastewater Treatment and Recycling Practices“.

Am zweiten Veranstaltungstag widmen sich gleich zwei Themenblöcke dem Wasserbereich. Wie Abwassersysteme aller Art instand gesetzt und in Betrieb genommen werden, behandelt die Session „Design and Operation of Sewage Systems“ von German Water Partnership (GWP). Die DWA-Vortragsreihe „Challenges and Solutions for Sustainable Wastewater Treatment“ setzt sich mit folgenden Fragenkomplexen auseinander: Wie kann Klärschlamm sinnvoll genutzt werden? Welches Potenzial hat dabei die Co-Digestion? Und wie kann der Energiebedarf von Kläranlagen optimiert werden?

Lösungen für eine moderne, nachhaltige Abfallwirtschaft stehen am 18. Februar auf dem Programm. Zu den Highlights zählt das „Agricultural Waste & Biogas Panel“ der International Solid Waste Association (ISWA) sowie deren türkischer Vertretung KAKAD. Das Panel rückt nicht nur die thermische Verwertung von Abfällen und die Biogasnutzung in den Mittelpunkt, sondern stellt zudem aktuelle Energieprojekte in der Türkei vor.

Erstmals findet auch die DWA University Challenge unter Schirmherrschaft des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) auf der IFAT Eurasia statt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Nachwuchskräfte im Umwelttechnologiesektor zu fördern. Studententeams verschiedener türkischer Universitäten stellen hier ihr Wissen und Talent unter Beweis. Die Gewinner des Wettbewerbs erwartet ein Ticket zur IFAT 2018 in München, der Muttermesse der IFAT Eurasia und weltweit führender Branchenveranstaltung.

Weitere Informationen zur IFAT Eurasia sind unter ifat-eurasia.com erhältlich.

Quelle: Messe München GmbH