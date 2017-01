PET to PET Jahresbilanz 2016: Recyclingleistung um 9 Prozent gesteigert

Müllendorf, Österreich — Die PET to PET Recycling Österreich GmbH blickt auf ein effizientes Jahr mit einer deutlichen Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei der Recyclingleistung zurück: 21.900 t PET Material (über 870 Millionen PET Flaschen) wurden recycelt und damit für den nachhaltigen Ressourcen-Kreislauf aufbereitet. Möglich machten diesen Erfolg die Österreicherinnen und Österreicher, die mit ihrer hohen Sammelmoral einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg beitrugen.

Im Geschäftsjahr 2016 arbeitete die Bottle-to-Bottle Recyclinganlage, initiiert von der österreichischen Getränkeindustrie, in Müllendorf auf Hochtouren und erreichte mit mehr als 21.900 Tonnen aufbereiteten PET-Flaschen ihre Bestleistung in der bisherigen Unternehmensgeschichte.

„PET-Recycling spielt für die Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle und leistet einen großen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung des Wertstoffes PET. Wir freuen uns zudem über die ausgeprägte Sammelmoral und das Recycling-Bewusstsein der Österreicher. Unser Vorzeige-Betrieb wächst mit dem Recyclingbewusstsein der Konsumenten, und dies ist für uns auch der Auftrag, weiterhin in Optimierungen der Bottle-to-Bottle Recyclinganlage zu investieren. Damit wird PET to PET nicht zuletzt auch seiner internationalen Vorreiterrolle in punkto PET-Recycling gerecht“, betont Christian Strasser, Geschäftsführer der PET to PET Recycling Österreich GmbH.

Auch im Jahr 2017 will das Unternehmen weiter in Verbesserungen der Qualität und Steigerung der Produktivität investieren. So ist vorgesehen, die zu verarbeitenden Flaschen einer noch genaueren Prüfung und Vorreinigung zu unterziehen und auch bei der Prüfung der Fertigprodukte modernste Sortiertechniken einzusetzen. Um dem Trend Rechnung zu tragen, das Fertigmaterial anstatt wie bisher in BigBags zu verpacken zukünftig mehrheitlich lose über Silos zu transportieren, soll auch hier die Silokapazität erweitert werden.

Quelle: PET to PET Recycling Österreich GmbH