ChemPro®Plus: Praxisorientiertes Programm findet den optimalen Schutzhandschuh

Hamburg — ChemPro®Plus ist ein neues Schutzhandschuhprogramm, das Sicherheitsfachkräfte bei der Suche nach dem richtigen Schutzhandschuh unterstützen soll. Die praxisorientierte Desktop-Software umfasst über 15.000 Chemikalien und Gemische. Entwickelt von Honeywell-Handschutz-Experten, stellt das Programm zudem alle Produktdaten zu den entsprechenden Schutzhandschuhen und viele wichtigen Informationen rund um den richtigen Handschutz zur Verfügung.

Mittels der schnellen und einfach zu bedienenden Suchfunktionen hilft ChemPro®Plus Sicherheitsverantwortliche dabei, für ihre Mitarbeiter den richtigen Handschutz für das jeweilige Arbeitsrisiko zu finden. Zur Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe und zur Abdeckung aller enthält ChemPro®Plus zahlreiche Produktinformationen und Selektionskriterien. Zu ihnen gehören neben den eingesetzten Chemikalien unter anderem Schnitt- oder Hitzeschutzlevel, Lebensmitteltauglichkeit sowie Material, Beschichtung oder Länge zählen.

„Dank der intuitiven Bedienung sowie der umfassenden Suchmöglichkeiten von ChemPro®Plus ist es Honeywell gelungen, erfolgreich auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Sicherheitsfachkräfte können mit dem Tool den richtigen Handschutz für jedes Risiko gewährleisten“, erklärt Jens Gersting, Verkaufsleiter für Schutzhandschuhe und Schutzkleidung bei Honeywell Industrial Safety in der Region DACH. „Die Software erweist sich zudem als besonders praxisnah, da viele Prüfergebnisse nicht nur für reine Chemikalien, sondern auch für Gemische vorliegen, die zu einem großen Teil in der Industrie Einsatz finden und an anderen Stellen oftmals nicht aufgeführt sind.“

Darüber hinaus ist ChemPro®Plus offline jederzeit verfügbar. Und Kunden, die mit Honeywell gemeinsam Schutzhandschuhpläne erstellen, ist es mit ChemPro®Plus möglich, ihre individuellen Schutzhandschuh-Pläne innerhalb des Tools digital zu verwalten.

ChemPro®Plus kann unter chempro.kcl.de kostenlos heruntergeladen werden. Weitere Informationen zu Honeywell Industrial Safety sind unter honeywellsafety.com erhältlich.

Quelle: Honeywell Industrial Safety