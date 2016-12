Neue Tetra Pak Kartonverpackung: Anteil nachwachsender Rohstoffe erhöht

Hochheim am Main — Tetra Pak führt eine neue Version der Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge-Verpackung mit bio-basiertem LightCap™ 30-Verschluss ein. Die vom IVL Swedish Environmental Research Institute durchgeführte unabhängige Analyse des Lebenszyklus’ hat ergeben, dass die neue Verpackung eine 17 Prozent niedrigere Kohlenstoffbilanz gegenüber einer Standardverpackung aufweist. Als weltweit erste aseptische Kartonverpackung erhält diese zudem für ihre nachwachsenden Rohstoffe die höchste Zertifizierung der Akkreditierungsstelle Vinçotte.

Die Beschichtung und die Verschlusskappe der neuen Verpackung werden aus bio-basiertem Kunststoff hergestellt, dessen Polymere aus Zuckerrohr gewonnen werden. Zusammen mit dem Karton wächst der Anteil an Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen in der Verpackung so auf über 80 Prozent. Sie erfüllt damit die Anforderungen der in Belgien ansässigen Akkreditierungsstelle Vinçotte für eine Vier-Sterne-Zertifizierung, die weltweit für die Beurteilung des Anteils von nachwachsenden Rohstoffen in Verpackungsprodukten anerkannt ist.

„Die Verwendung nachwachsender Rohstoffe spielt mit Blick auf eine zunehmende Ressourcenknappheit und den Klimawandel eine immer wichtigere Rolle. Rohstoffquellen, die sich im Laufe der Zeit erneuern, schaffen eine echte Alternative”, erklärt Philippe Dewolfs, Präsident des Zertifizierung-Komittees bei Vinçotte. „Dies ist die einzige aseptische Kartonverpackung, die wir bis dato zertifiziert haben.“

Charles Brand, Executive Vice President, Produktmanagement und Vertrieb bei Tetra Pak, fügt hinzu: „Mit der authentischen Zertifizierung von Vinçotte erhalten Kunden glaubwürdige Informationen über unsere neue Verpackung und können diese an Verbraucher kommunizieren. So helfen wir unseren Kunden sich mit ihren Produkten von Wettbewerbern abzuheben. Unser großes Ziel ist es, alle unsere Verpackungen ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, die aus nachhaltigem Anbau stammen.”

Quelle: Tetra Pak GmbH & Co KG