NPES und VDMA veröffentlichen Studie „Worldwide Market For Print 2.0–Packaging“

Reston, VA, USA / Frankfurt, Deutschland — NPES The Association for Suppliers of Printing, Publishing and Converting Technologies und VDMA – Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau haben die Veröffentlichung der gemeinsamen großangelegten Studie zum weltweiten Verpackungsdruckmarkt mit dem Titel „Worldwide Market for Print 2.0: Global Opportunities in Packaging“ angekündigt. Es ist die erste Studie, die von den beiden Verbänden NPES und VDMA gemeinsam erarbeitet wurde.

Laut der neuen Studie stiegen die Gesamtumsätze im Verpackungsmarkt weltweit von $231 Milliarden ($U.S.) im Jahr 2011 auf $242 Milliarden im Jahr 2015. Für den Zeitraum von 2015 bis 2020 wird für den Verpackungsdruck ein Anstieg um 18 Prozent bzw. $44 Milliarden auf $286 Milliarden im Jahr 2020 prognostiziert. Insbesondere 2015 konzentrierten sich 78 Prozent der weltweiten Verpackungsdruckumsätze auf die fünf führenden Märkte U.S.A., China, Japan, Deutschland und Großbritannien, wohingegen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums der größte Teil und der schnellste Anstieg in den Schwellenländern, vor allem im asiatisch-pazifischen Raum, zu verzeichnen sein wird.

Das beschleunigte Wachstum der Schwellenmärkte als Folge der wachsenden Mittelschicht und der rasch steigenden Einkommen und Urbanisierung bleibt der vorherrschende Trend und die treibende Kraft für die Zukunftsperspektiven der Verpackungsdruckindustrie. Regional betrachtet ist der asiatisch-pazifische Raum der Markt, für den bis zum Jahr 2020 das größte Wachstum auf $130 Millionen vorhergesagt wird, während Nordamerika den Projektionen zufolge $90 Milliarden und Westeuropa $52 Milliarden erreichen wird.

Alle Unterkategorien des Verpackungsdrucks werden eine durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 3-5 Prozent aufweisen, wobei der Wellpappendruck mit $101 Milliarden im Jahr 2020 den höchsten Anteil am globalen Verpackungsmarkt haben wird, und das, obwohl dieser Bereich im Zeitraum 2016-2010 mit 3,5 Prozent die geringste Wachstumsrate aufwies. Der flexible Verpackungsdruck wird mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,7 Prozent p.a. und Umsätzen von $73 Milliarden im Jahr 2020 das am schnellsten wachsende Segment sein. In allen Unterkategorien, zu denen auch die Bereiche Faltschachteln, Etiketten und Anhänger sowie andere Segmente wie Direktdruck auf Metall und starre Kunststoffe gehören, werden die einzelnen Märkte in den entwickelten und den aufstrebenden Ländern unterschiedliche Wachstumsraten aufweisen.

Die neue Studie „Worldwide Market for Print 2.0: Global Opportunities in Packaging“ steht nur NPES- und VDMA-Mitgliedern zur Verfügung.

Quelle: VDMA