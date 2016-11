Neues ARA E-Learning Programm für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Wien — Da die Unfallrate in der Entsorgungswirtschaft mehr als doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt aller Wirtschaftsklassen, entwickelte die ARA (Altstoff Recycling Austria AG) gemeinsam mit dem VÖEB (Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe) ein E-Learning-Programm. MitarbeiterInnen der Entsorgungswirtschaft sollen mit diesem neuen Tool in Arbeitssicherheit und Prävention unterstützt und auf Gefahrenquellen aufmerksam gemacht werden – mit dem Ziel, das Unfallrisiko zu minimieren.

Gerade in der Abfallbehandlung ist die Unfallhäufigkeit aufgrund des Hantierens mit schweren Fahrzeugen und Maschinen, durch Witterungseinflüsse, Hydraulikeinrichtungen und hohe körperliche Beanspruchung sehr hoch. Pro 1.000 DienstnehmerInnen passieren in dieser Branche im Schnitt 55 Arbeitsunfälle pro Jahr. Über ein Drittel der schweren Unfälle sind Verkehrsunfälle, gefolgt von Unfällen durch Stürze. Arbeitssicherheit bei Sammlung und Sortierung zu gewährleisten, hat daher höchste Priorität.

Einen Schritt weiter

Seit Jahren arbeitet die ARA kontinuierlich an Maßnahmen zur Unfallprävention und bietet Entsorgern Schulungen u. a. zur Fahrtechnik, Ladungssicherheit oder zur Brandverhütung bei Sortieranlagen an. Gemeinsam mit dem VÖEB ging die ARA nun einen Schritt weiter und entwickelte ein E-Learning-Programm zu den Themen Sammlung und Sortierung, das den VÖEB-Mitgliedsbetrieben kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Die Entsorgungswirtschaft zählt zu den gefährlichsten Branchen. Die Abfallbehandlung und -beseitigung liegt bei der Unfallrate auf Platz fünf im Vergleich von 87 Wirtschaftsklassen. Gerade bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen sehen wir daher großen Bedarf.

Mit dem E-Learning-Angebot der ARA Akademie haben Führungskräfte die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren MitarbeiterInnen anhand einfacher Bilder und Szenen aus dem Betriebsalltag die ‚Dos and Don’ts durchzusprechen und erhöhte Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu erzielen“, erklärt ARA Vorstand Dr. Christoph Scharff die Zielsetzung.

Die praxisgerechte und didaktisch ansprechende Aufbereitung der Inhalte war ein besonderes Anliegen von VÖEB und ARA. „Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz lässt sich nur durch vorbeugende Unfallverhütung schaffen. Mit unserem gemeinsamen E-Learning-Programm wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung unserer MitarbeiterInnen leisten und allgemeingültiges Basiswissen aus der Branche modern vermitteln“, beschreibt VÖEB Präsident KR Hans Roth die Online-Initiative.

Präventionsmaßnahmen greifen

„Obwohl die Abfallbehandlung österreichweit eine der häufigsten Unfallraten aufweist, ist das Unfallgeschehen in dieser Branche rückläufig. Darin sieht man, dass die Präventionsmaßnahmen der letzten Jahre greifen. Trotzdem müssen wir der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten weiterhin größte Aufmerksamkeit schenken. Das aktuelle E-Learning-Tool ist als weitere Präventionsmaßnahme eine sehr gute Ergänzung zur gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisung, da die MitarbeiterInnen die verfügbaren Module jederzeit zur Auffrischung und Vertiefung Ihrer Arbeitssicherheitskenntnisse nutzen können“, so Mag. Alexander Bernart, Direktor der AUVA Landesstelle Wien.

Mit dem neuen ARA E-Learning-Programm können MitarbeiterInnen in den Betrieben ihr Wissen über richtige Schutzausrüstung und richtiges Verhalten auffrischen. Das Tool ist als Unterstützung und nicht als Ersatz für gesetzlich vorgeschriebene Schulungen und Unterweisungen konzipiert. Die Inhalte wurden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsfachkräften aus den Entsorgungsunternehmen entwickelt und mit Arbeiterkammer und der AUVA abgestimmt. Das E-Learning-Programm stellt die ARA dem VÖEB und allen seinen Mitgliedsunternehmen kostenlos zur Verfügung. Es ist als ergänzender und zeitgemäßer Baustein der gesamten Unterweisung zu verstehen, der die wesentlichen Inhalte interessant und abwechslungsreich vermittelt und u. a. hilft, neue MitarbeiterInnen einfach und rasch zu schulen.

Weitere Informationen sind unter e-learning.ara.at erhältlich.

Quelle: Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB)