ESNC Award 2016 für innovative ISOCollect-Sammelbehälter mit Füllstandsensoren

Darmstadt – Isofleet setzt sich mit der Weiterentwicklung der in der Altkleidersammlung erprobten Lösung ISOCollect im internationalen Ideenwettbewerb European Satellite Navigation Competition (ESNC) als hessischer Gesamtsieger 2016 durch. Die ESNC kürt bereits seit 2004 jährlich Europas innovativste Produkte, Lösungen und Services, die Satellitentechnologie, einschließlich EGNOS und Galileo, nutzen. In diesem Jahr gehört auch das Darmstädter Unternehmen Isofleet mit ISOCollect zu den Preisträgern.

Mit innovativer Wiegetechnik und Echtzeit-Tourenoptimierung werden mit ISOCollect aus herkömmlichen Altkleider-Sammelbehältern intelligente, die punktgenau angefahren werden und stets aufnahmebereit bleiben. Die Weiterentwicklung von ISOCollect erlaubt nun auch die Ausstattung von Altglascontainern mit Füllstandsensoren für eine wirtschaftliche Altglassammlung. Mit dem prämierten Füllstandsensor werden bestehende Container für Altglas und andere Wertstoffe unabhängig vom Typ nachgerüstet. Die Sensorgruppe kalibriert und organisiert sich am Standort selbstständig, sodass die übermittelten Füllstandsdaten für jeden einzelnen Altglascontainer online verfügbar sind. Selbstverständlich kommt auch hier eine Weiterentwicklung der Echtzeit-Tourenoptimierung und Fahrernavigation wie in der Altkleidersammlung zum Einsatz.

Geschäftsführer Matthias Siegel präsentierte die Innovation bei der Fachkonferenz „Satellite Masters“ am Folgetag. Dabei erlaubte er dem technischen Fachpublikum in Madrid Einblicke in die Innovation, die insbesondere für die Robustheit der neuen Sensorik verantwortlich ist. Selbstverständlich können die neuen Füllstandsensoren auch in bestehenden und neuen Altkleidercontainern eingesetzt werden, da sich diese neben der bereits verfügbaren Wiegeeinheit nahtlos in die ISOCollect-Plattform integrieren. Kommunalen, gewerblichen und karitativen Altkleidersammlern steht nun mit ISOCollect ein weiterer Baustein zur maßgeschneiderten Lösung für die wirtschaftliche und moderne Sammlung und Containerverwaltung zur Verfügung.

Die ESNC-Gewinner in 32 Kategorien erhielten die begehrte Trophäe in Form eines Navigationssatelliten, nachdem sie sich gegen rund 1.000 Teilnehmer und ca. 400 vielfältige Ideen durchgesetzt haben. Der ESNC Award ist die weltweit führende Plattform für wegweisende Anwendungen im Umfeld der Satellitennavigation mit namhaften Vertretern aus Industrie und öffentlichen Organisationen, wie DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), GSA (European GNSS Agency), BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) und europäischer Weltraumorganisation ESA sowie dem Centrum für Satellitennavigation Hessen (cesah).

Quelle: Isofleet GmbH