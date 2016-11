Lightcycle Rohstoffwochen klären über Abfall-Trennung und -Recycling auf

Kiel — Die Themen Ressourcenschutz, Recycling und Kreislaufwirtschaft sind heute wichtiger denn je. Deshalb hat das Rücknahmesystem Lightcycle die „Lightcycle Rohstoffwochen“ ins Leben gerufen. Ziel der Lightcycle Rohstoffwochen ist es nicht nur, die wertvollen Materialien, die in jeder Kommune, in Schubladen und Kellern oder im Hausmüll verborgen sind, zu bewahren und zu verwerten. „Wir wollen vor allem jungen Menschen begreifbar machen, welche Schätze in ausgedienten Elektrogeräten schlummern und wie entscheidend ihr eigenes Konsumverhalten die Zukunft unserer Erde prägt“, erklärt Stephan Riemann, Geschäftsführer von Lightcycle.

Die bundesweite Bildungsinitiative wendet sich vor allem an Jugendliche aller Schularten der Sekundarstufe. Sie besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Lernbausteinen, die das neu erworbene Wissen nachhaltig verankern sollen. „Re-think, Re-fuse, Re-duce, Re-use, Re-form, Re-act, Re-pair, Re-cycle“ lautet die Botschaft. Die Lightcycle Rohstoffwochen stehen unter der Schirmherrschaft der Bayerischen Staatministerin für Umwelt und Verbraucherschutz, Ulrike Scharf, und werden unterstützt vom Umweltbundesamt.

Im Mittelpunkt der Initiative steht die als UN-Dekade-Projekt „Bildung zur nachhaltigen Entwicklung“ 2013/14 ausgezeichnete, mobile Unterrichtseinheit „Germanwatch Rohstoffexpedition“. 2015 wurde sie zudem vom Rat für Nachhaltige Entwicklung, einem Beratungsgremium der Bundesregierung in Nachhaltigkeitsfragen, als Werkstatt N-Projekt 2015 anerkannt. Erfahrene Umweltpädagogen kommen direkt ins Klassenzimmer und gehen mit den Jugendlichen auf eine spannende weltweite Spurensuche nach Rohstoffen. Faszinierende Live-Satellitenbilder machen im Vergleich mit Archivaufnahmen und Grafiken die globalen ökologischen und sozialen Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar.

Im Dialog mit den Naturwissenschaftlern von „Geoscopia Umweltbildung“ erleben und erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler den Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und den Folgen des wachsenden Hungers nach Rohstoffen. Gemeinsam erarbeiten sie Handlungsoptionen, wie sie aktiv im privaten und schulischen Umfeld ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck verringern können. Ein weiterer Lern-Baustein innerhalb der Lightcycle Rohstoffwochen ist die kostenlose Spiele-App „Recycling Master“, bei der das erworbene Wissen über die umweltfreundliche und richtige Mülltrennung spielerisch und ganz nebenbei nachhaltig verankert wird.

Zur optimalen Vorbereitung erhalten die teilnehmenden Klassen im Vorfeld eine Vorbereitungsmappe mit Arbeitsblättern, Filmen und Literaturtipps. Weitere Informationen sind unter lightcycle.de und recyclingmaster.de, ein Videoclip unter YouTube erhältlich.

Quelle: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH