Dr. Martin Iffert ist neuer Präsident der WirtschaftsVereinigung Metalle

Berlin — Neuer Präsident der WirtschaftsVereinigung Metalle (WVMetalle) ist Dr. Martin Iffert, Vorsitzender des Vorstands der Trimet Aluminium SE in Essen. Der Vorstand wählte Dr. Iffert auf seiner Sitzung in Düsseldorf einstimmig in das Amt. Dr. Iffert folgt auf Harald Kroener, dessen Amtszeit turnusgemäß endet.

Dr. Martin Iffert ist in politischen Kreisen schon seit geraumer Zeit als Ansprechpartner für Energie- und Klimafragen bekannt und geschätzt. Konsequenterweise möchte er auch im Rahmen seiner Amtszeit als WVMetalle Präsident den Fokus auf das Thema der Energie- und Klimapolitik legen. Den zweiten Schwerpunkt setzt er auf die Bedeutung der Grundstoffindustrie. „Die Grundstoffindustrie leistet einen wesentlichen Beitrag zu Stabilität und Wachstum an unserem Industriestandort. Als Basis einer eng verzahnten Wertschöpfungskette trägt sie gleichzeitig besondere Belastungen. Es ist deshalb unerlässlich, der Situation der Basisindustrien und ihrer Bedeutung für die gesamtindustrielle Entwicklung Geltung zu verschaffen“, betont Dr. Iffert.

Als Vizepräsidenten wählte der Vorstand der WVMetalle erneut Rupprecht Kemper (Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Metallwerke) und Dr. Hinrich Mählmann (Otto Fuchs KG). Roland Leder (Aleris Rolled Products Germany GmbH) wurde in seinem Amt als Schatzmeister der WVMetalle bestätigt.

Quelle: WirtschaftsVereinigung Metalle