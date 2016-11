Incoming Mission: Bulgarische Delegation besuchte Linzer Abfallwirtschaft

Linz, Österreich — Im Rahmen der Incoming Mission „Abfallwirtschaft“ hat das AußenwirtschaftsCenter Sofia vom 10. bis zum 12. Oktober 2016 eine bulgarische Delegation nach Linz eingeladen. Den Besuchern sollten Referenzanlagen gezeigt sowie Firmenpräsentationen und Gespräche organisiert werden, um österreichische Produzenten und Dienstleister in Startposition für Aufträge aus Bulgarien zu bringen. Gleichzeitig wurde den bulgarischen Teilnehmern ein Einblick in eine gut funktionierende Abfallwirtschaft gewährt.

Bulgarien erhält EU-Fördermittel, die in den kommenden Jahren in die Organisation von Abfallsammlung, Abfallaufbereitungsanlagen und Müllverbrennungsanlagen investiert werden. Das AußenwirtschaftsCenter Sofia unterstützt österreichischen Firmen bei der Kontaktaufnahme mit bulgarischen Gemeinden und Partnerfirmen und begleitet sie im Vergabeverfahren.

Anlässlich des Besuchs besichtigten die Vertreter die modernen Abfallbehandlungsanlagen der Linz AG Abfall und Energie AG Oberösterreich Umweltservice GmbH. Durch die Nachhaltigkeit und Sicherung der Daseinsvorsorge können in den Anlagen mittels Sortiertechniken Wertstoffe gewonnen werden und Teile von Abfällen als Brennstoff zur Erzeugung von Energie und Fernwärme genutzt werden. Als weitere Exkursion wurde die LAVU AG der oberösterreichischen Gemeinden besichtigt. Hier konnten die Besucher die kundenfreundliche Abfallsammlung und das zeitgerechte Brandschutzsystem kennenlernen.

Insgesamt präsentierten sich 17 österreichische Lieferfirmen aus dem Bereich Abfallbehandlung in Vorträgen, führten ihre Maschinen und Fahrzeuge vor und hatten Gelegenheit, potentielle Kunden und Partner aus Bulgarien kennenzulernen. Für das Frühjahr ist ein Österreichstand auf der Messe „Save the Planet“ in Sofia geplant.

Bulgarien wurde vertreten durch das Ministerium für Energie, BürgermeisterInnen, VizebürgermeisterInnen und Abfallwirtschaftsbeauftragte der Gemeinden Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Russe, Lom, Lovech, den Hauptinspektor der bulgarischen Feuerwehr, Vorstände der Fernwärmegesellschaft Sofia sowie Vertreter von bulgarischen Abfallentsorgungsunternehmen. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Linzer Unternehmen eWaste Umweltconsulting GmbH und der Initiative Go International des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt.

Quelle: eWASTE Umweltconsulting GmbH