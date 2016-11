Presona LP 100 DH4S: Zuverlässigkeit und Vorpresstechnologie für Stena entscheidend

Tomelilla, Schweden — Eine neue Presona LP 100 DH4S Ballenpresse nimmt Stena Recycling im schwedischen Kristianstad in Betrieb. Dadurch will das Unternehmen nicht nur die Durchsatzleistung steigern, sondern auch eine unterbrechungsfreie Produktion mit einem Minimum an Stillstandszeiten sichern.

Die neue Ballenpresse wurde notwendig, als Stena die beiden Anlagen im Südschweden gelegenen Kristianstad zu einer zusammenlegte. Die alte Ballenpresse, die ebenfalls von Presona stammte und die lange und effizient ihren Dienst verrichtet hatte, wurde verschrottet und machte eine neue Ballenpresse mit höherer Kapazität notwendig.

„Wir sind sehr zufrieden mit Presona und der Zuverlässigkeit der gelieferten Ballenpressen. Die Ballenpresse ist das Herzstück unserer Anlage und wir sind darauf angewiesen, dass sie tadellos und unterbrechungsfrei arbeitet. Und zwar die ganze Zeit! Wir sehen auch einen Anstieg in der Verwendung von leichten Materialien, wie z. B. Kunststoffe, und die Vorpresstechnologie von Presona hilft uns dabei, gute Ballen mit einem hohen Gewicht zu erzeugen“, zählt Stena-Verwalter Christoffer Thuresson die Vorteile auf.

Die Ballenpresse LP 100 DH4S wurde im November 2015 in Betrieb genommen und soll verwertbare Pappe, Papiere, Kunststoffe und andere Materialien verpressen. Sie verfügt über eine kombinierte Presskraft von 150 Tonnen und erreichtt einen Durchsatz von bis zu 20 Tonnen pro Stunde (bei Pappe). Da sie für rund 20 verschiedene Materialien – am häufigsten jedoch Pappe – eingesetzt wird, muss die LP 100 DH4S bis zu viermal täglich für neue Materialien eingestellt werden. „Mithilfe von Presonas programmierbarer Steuerung ist das Umstellen der Ballenpresse allerdings denkbar einfach, und wir können uns darauf verlassen, dass wir zu jeder Zeit optimale Ballen erhalten“, bestätigt Christoffer Thuresson.

Nach gut einem halben Jahr Produktion mit der neuen Ballenpresse fasst Betriebsleiter Jonas Ahlström seine Erfahrungen zusammen: „Wir sind sehr zufrieden! Die Ballenpresse arbeitet zuverlässig und der Service-Level ist hoch und sehr professionell!“

Quelle: Presona AB