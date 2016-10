IVH veröffentlicht Übersichtskarte zur Entsorgung von EPS mit HBCD

Heidelberg — Die Situation bei der Entsorgung von HBCD-haltigem EPS aus dem Rückbau und der Sanierung in Deutschland entspannt sich langsam. „Der Industrieverband Hartschaum begrüßt die Erlasse einzelner Bundesländer, wie zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Hessen, die eine praxistaugliche Entsorgungsmöglichkeit für HBCD-haltiges EPS schaffen. Wir sind optimistisch, dass weitere Bundesländer diesen positiven Beispielen folgen werden und sich der Entsorgungsengpass in den kommenden Wochen weiter auflösen wird. Dennoch bestehen insbesondere bei Bauherren und Handwerkern nach wie vor noch viele Unsicherheiten,“ erklärt Dr. Hartmut Schönell, geschäftsführender Vorstand des Industrieverbandes Hartschaum e. V. (IVH).

Auf der Homepage des IVH unter ivh.de hat der Verband umfassende Informationen rund um das Thema Entsorgung von EPS mit HBCD zusammengetragen. Es werden unter anderem Unterscheidungsmöglichkeiten von HBCD-haltigem EPS und EPS mit dem neuen unbedenklichen Flammschutzmittel Polymer-FR aufgezeigt, die eine einfachere Trennung bei der Entsorgung ermöglichen können. „Es gibt bei einigen Verarbeitern und Sanierern Unsicherheiten, ob sie besondere Sicherheits- oder Personenschutzmaßnahmen beim Rückbau einhalten müssen. Dem ist nicht so. Da HBCD fest in die Struktur des EPS-Dämmstoffes eingebunden ist, kann es weder ausgewaschen werden noch bei der Bearbeitung ausgasen,“ betont Schönell.

Darüber hinaus finden Handwerker und Bauherren auf der IVH-Informationsseite einen aktuellen Sachstand in den einzelnen Bundesländern. Der IVH stellt Interessierten eine Übersicht mit den Müllheizkraftwerken (MHKW), die HBCD-haltiges EPS annehmen, zur Verfügung. Da es teilweise Einschränkungen seitens der MHKW bezüglich der Annahme gibt, sollten sich Abfallbesitzer vorab im Einzelfall erkundigen, ob, in welchem Umfang und in welcher Form (Monochargen und/oder Baumischabfälle) EPS-Abfälle mit HBCD in ihrer Region angenommen werden. Aufgrund der zurzeit erscheinenden Erlasse der einzelnen Bundesländer kann sich die Übersicht noch verändern. Der IVH recherchiert sorgfältig und ist bemüht, diese Übersicht wöchentlich zu aktualisieren und zu ergänzen. Alle Angaben erfolgen deshalb ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.

Die aktuelle Karte mit Stand 27.10.2016 finden Interessierte auf der Website des IVH unter ivh.de.

Quelle: Industrieverband Hartschaum e. V. (IVH)