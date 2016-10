LÉKO: Reclay gründet Rücknahme- und Verwertungssystem in Frankreich

Paris/Köln — Die Reclay Group will in Frankreich für mehr Wettbewerb bei der Verpackungslizenzierung sorgen und hat in Paris offiziell das Rücknahme- und Verwertungssystem LÉKO vorgestellt. Valorie SAS, die französische Tochtergesellschaft der Kölner Unternehmensgruppe, ist Hauptinitiator und Mitbegründer des Unternehmens. Der Zulassungsbescheid vom Umweltministerium wird bis Ende Januar 2017 erwartet; Markteintritt ist für den 1. Januar 2018 geplant. Unterstützt wird LÉKO aktuell bereits von 650 Unternehmen, die über 20 Prozent des Marktes repräsentieren.

Bislang ist das System der Verpackungsrücknahme und -verwertung in Frankreich monopolistisch organisiert und sorgt für große Unzufriedenheit bei allen Beteiligten. So sprechen sich 95 Prozent der Hersteller sowie 82 Prozent der Kommunen für neue Optionen bei Rücknahmesystemen und einen offenen Markt aus. Das Recyclingsystem gilt als eines der kompliziertesten, herstellerunfreundlichsten und teuersten in Europa. Zudem ist der technische Standard in den Sortier- und Verwertungsanlagen niedrig, die von der französischen Regierung vorgegebene Recyclingquote von 75 Prozent für Verpackungsabfälle wird seit ihrer Einführung 2012 nicht erreicht.

Mit LÉKO wird verpflichteten Unternehmen aus Handel und Industrie erstmals eine Alternative zum bisherigen Monopolisten angeboten. „Jeder Inverkehrbringer sollte die Möglichkeit haben, seinen Anbieter für die Verpackungsrücknahme frei wählen zu können, so wie es in anderen europäischen Ländern längst Praxis ist“, erläutert Raffael A. Fruscio, geschäftsführender Gesellschafter der Reclay Group. „Ziel sind transparente, (kosten)effiziente und kundenorientierte Strukturen, die Unternehmen den komplexen Vorgang der Verpackungslizenzierung so einfach wie möglich machen.“

Darüber hinaus soll das neue Rücknahmesystem für Innovationen im Markt sorgen. In Kooperation mit Handel und Industrie, Kommunen, Recyclern, Verbänden sowie dem Verbraucher arbeitet LÉKO an einer Vereinfachung und Modernisierung des französischen Recyclingsystems, um mehr Wertstoffe zu sammeln und diese zum Nutzen der Industrie besser wiederverwerten zu können. Zusätzlich wird LÉKO in branchenspezifische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben investieren.

Quelle: Reclay Group