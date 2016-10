Cycleon setzt Expansionskurs fort und wird in Australien aktiv

Dornach — GN Audio und Cycleon haben ihr gemeinsam betriebenes Rücknahme- und Retourenprogramm nach Australien ausgeweitet. Damit fügt Cycleon, eine Tochtergesellschaft der Reverse Logistics Group (RLG), dem Länderportfolio einen komplett neuen Kontinent hinzu.

Die beiden Unternehmen arbeiten in Europa bereits seit 2008 erfolgreich zusammen. Von nun an können auch die australischen Nutzer der weitverbreiteten GN Audio-Kopfhörer für den beruflichen wie privaten Gebrauch im Garantiefall oder bei sonstigem Servicebedarf den kundenfreundlichen Rückgabeprozess nutzen.

GN Audio ist Teil der GN Group, die intelligente Audiosysteme mit dem Anspruch entwickelt, dass ihre Systeme mehr sind als bloße Kopfhörer: „intelligent audio solutions that let you hear more, do more and be more than you ever thought possible“. Nachdem GN Audio in Europa bereits erfolgreich mit Cycleon kooperierte, erreichte Cycleon die Anfrage, den zuverlässigen Rückgabeservice auch in Australien und möglichen weiteren Ländern außerhalb Australiens zu etablieren.

Dieser Service steht nun seit kurzem in Australien mit einem dichten Netz an Rückgabestellen und Abholservices bereit. Zusätzlich hat Cycleon Retourenzentren eröffnet, in denen zusätzliche, sogenannte Mehrwertleistungen erbracht werden. Diese einzelnen Leistungen sind über die globale Cycleon-Plattform buchbar, und sämtliche Informationen über die zurückgegebenen Produkte werden hier zentral erfasst. Die Plattform verschafft GN Audio ortsunabhängig vollen Überblick und ermöglicht eine zeitnahe und passgenaue Reaktion wie beispielsweise die Erstellung einer Gutschrift.

“Wir arbeiten mit Cycleon zusammen, weil sie in Europa Expertise und Flexibilität bewiesen haben. Wir waren daher froh, dass sie ihre Services auch außerhalb Europas anbieten konnten. Australien ist ein wichtiger Markt für uns und wir schauen auch auf weitere Länder“, erklärt Martin A. de J. Hartvigsen, Senior Manager, Global Technical Support bei GN Audio.

Cycleon wird sein rasch aufgesetztes Serviceportfolio vor Ort zukünftig um weitere Leistungen ausbauen und für weitere Kunden öffnen, die einen Anbieter für das Retourenhandling in Australien suchen. “Australien ist eines der vielen Länder, die Cycleon derzeit neu betritt und Teil der globalen Expanisonsstrategie. Wir waren daher sehr erfreut, mit GN Audio A/S die ersten Schritte machen zu können und ihre Retourenware anvertraut zu bekommen”, unterstreicht Jelle Schoenmaker, VP Sales at Cycleon.

Quelle: Reverse Logistics GmbH