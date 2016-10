Containerdienst.de stellt gratis Container-App und sein neues Kundenportal vor

Berlin — Containerdienst.de geht neue Wege im Bereich der einfachen und unkomplizierten Abfallentsorgung und stellt seinen Kunden ab sofort, neben dem Webshop und der kostenlosen Hotline, eine gratis App für iPhone und Android Geräte zur Verfügung. Mit der Containerdienst.de App lassen sich Abfallcontainer übersichtlich und mit wenigen Klicks neu bestellen, tauschen oder abholen. Darüber hinaus kann der Kunde in der App oder in seinem Kundenbereich auf einen Blick alle Dokumente wie Angebote, Rechnungen oder Aufträge einsehen und verwalten.



„Wir gehen mit der App und dem neuen Kundenbereich einen weiteren großen Schritt in puncto Service und Kundenbindung. Mit Hilfe unserer mehr als 400 Entsorgungspartner, der bundesweiten Abdeckung und den technischen Erweiterungen bauen wir unsere Vorreiterposition auf dem deutschen Markt weiter aus“ , so Marcus Seidel, Gründer und Geschäftsführer der Entsorgung Punkt DE GmbH.

Neben der App beeindruckt der für jeden Kunden online verfügbare Kundenbereich mit einem „Entsorgungs-Dashboard“ und mit der Breite des gesamten Sortiments der Entsorgung Punkt DE GmbH. Egal ob es um die Entsorgung von Abfällen mittels Container, Elektroschrottabholung, Autoverschrottung, Datenträgervernichtung oder Schrottcontainer geht – im Kundenportal sind alle diese Dienstleistungen sofort buchbar und vor allem haben die Kunden ihre Entsorgungsaufträge, Daten und Rechnungen übersichtlich zusammengefasst. Gerade für öffentliche und gewerbliche Nutzer stellt das Kundenportal eine riesige Erleichterung dar – alle Entsorgungstätigkeiten können von einer zentralen Stelle koordiniert, vergeben und nachgehalten werden.

„Unser kostenloses Kundenportal bietet Dank der Erweiterung um die App und das Dashboard ein unkompliziertes, schnelles und sicheres Bestellen und Bezahlen gewünschter Services und Produkte – auch von unterwegs. Hierbei steht auch in den neuen Bereichen der intuitive und schnelle Bestellprozess ganz oben“, so Seidel weiter. Die neuen Bereiche sind richtungsweisend im Online-Vetrieb von Entsorgungsdienstleistungen. Was bereits Standard in etablierten Onlineshops ist, ist nun auch bei der Bestellung eines Abfallcontainers möglich. Entsprechend der Bedürfnisse von Kunden und des Trends in Richtung Mobile Shift können mit der App unterwegs bundesweit Container bestellt werden sowie Daten im Kundenbereich auf einem Blick eingesehen werden.

Quelle: Entsorgung Punkt DE GmbH