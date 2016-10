Fischer bietet Analyse von Polystyrol-Abfällen auf HBCD-Gehalt

Achern-Wagshurst, Bonn — Polystyrol(Styropor)-Abfall mit mehr als 1.000 mg/kg HBCD ist in Deutschland seit dem 30. September 2016 „gefährlicher Abfall“. Doch oft ist gar nicht klar, ob der angelieferte Abfall tatsächlich mit HBCD behandelt ist. Einerseits müssen unbehandelte Polystyrol-Abfälle nicht verbrannt werden, sondern können hochwertig recycelt werden. Andererseits muss verhindert werden, dass HBCD-haltige Produkte ins Recycling gelangen. Gute Gründe also zuerst einmal zu analysieren, welcher Entsorgungsweg der Richtige ist.

Die Acherner Fischer Gruppe bietet an zu prüfen, ob ein Polystyrol-Abfall ein Flammschutzmittel enthält und ob es sich um HBCD oder bereits um das neue, unbedenkliche PolyFR handelt. Die Messung erfolgt mittels Röntgenfluoreszenzanalyse und misst den Bromgehalt des vermuteten Flammschutzmittels. Nach der Extraktion einer Schaumstoffprobe in einem Lösungsmittel kann der gefundene Extrakt Aufschluss über das verwendete Flammschutzmittel liefern.

Dank der Genehmigung zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung (nach § 3 der Röntgenverordnung) ist Fischer bereits seit einiger Zeit in der Lage, die eigenen Einsatzstoffe zu untersuchen. Das so erworbene Know-how bietet Fischer nun entgeltlich als Dienstleistung an, um Unternehmen bei der Prüfung ihrer Produkte zu unterstützen. Durch einen nach der Röntgenverordnung (§ 18 a) geschulten Mitarbeiter gewährleistet die Fischer Gruppe fachgerechte Prüfungen.

Zur Analyse müssen an Fischer 2 Proben á 5 g per Post geschickt werden. Dabei müssen die Proben des gleichen Materials mit einer internen Referenznummer gekennzeichnet werden. Für jede Probe wird ein Prüfprotokoll erstellt und innerhalb von 48 Stunden in digitaler Form übermittelt. Fischer empfiehlt, eine Referenzprobe des gesendeten Materials gemeinsam mit dem Prüfbericht zu archivieren.

Nähere Informationen zu Analyse und Versand sind unter fischergruppe.eu,

peter.franz@fischergruppe.eu oder +49 (0) 7843 9943 175 erhältlich.

Quelle: Fischer Gruppe / bvse