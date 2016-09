NCH Europe stellt ein: 250 Vertriebsstellen in ganz Europa

West Midlands, UK — Der weltweite Anbieter von Lösungen für Wasser, Energie, Wartung und Instandhaltung NCH Europe sucht nach Verkaufsberatern als Verstärkung für ihre europäische Belegschaft. Um das anhaltende Wachstum zu unterstützen, sucht das Unternehmen nach 250 neuen Mitarbeitern in 25 Ländern, darunter Deutschland, Belgien, Italien, Tschechien, Norwegen, UK, Irland.

NCH Europe bietet eine Reihe an Produkten und Dienstleistungen optimal zugeschnitten auf die Bereiche Abwasser, Energie und Industrie-Wartung und -Instandhaltung. Dieses einzigartige Produktsortiment wurde von einem Team von Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelt – sie haben innovative Technologie und Best-Practice-Verfahren der Industrie miteinander kombiniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Herausforderungen zu meistern, Ausfallzeiten zu reduzieren und Gewinne zu steigern.

Aufgrund der technischen Eigenschaft der Produkte dieses Unternehmens, ist NCH Europe auf der Suche nach Verkaufsberatern, die über die notwendige Lerngeschicklichkeit verfügen, um sowohl die Technologie zu verstehen als auch an einen vielfältigen Kundenstamm zu verkaufen. Jedoch ist es nicht zwingend notwendig, dass Bewerber über Vorkenntnisse im Vertrieb verfügen müssen, um erfolgreich zu sein.

„Bei NCH Europe verfügen wir über ein führendes Schulungsprogramm, über die Dauer von 24 Monaten. Unsere neuen Verkaufsberater werden in unser Produktsortiment eingewiesen und gleichzeitig wird Ihnen beigebracht, wie man verkauft“, sagt Robert Leopoldi, Präsident für Verkauf & Service in Europa. „Unsere Verkaufs-Teams wenden unsere patentierte Vertriebsmethode an, die als Verkaufsgänge (gears of selling) bekannt ist; wir nehmen uns also die Zeit, unsere Mitarbeiter auszubilden und machen sie zu Spezialisten in ihrem Bereich sowie zu Profi-Vertriebsexperten. Das anfänglich intensive 24 Monate dauernde Schulungsprogramm wird durch eine Lernkultur verstärkt, welche die ständige Weiterbildung über Online-Ressourcen, Schulungen im Klassenraum und Gebietstraining fördert, um Mitarbeitern zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten auszubauen und den bestmöglichen Service für unsere Kunden zu gewährleisten.

„Wir sind nicht zwangsläufig auf der Suche nach Personen mit einem kaufmännischem Hintergrund, da wir neuen Mitarbeitern alle Hilfsmittel und Unterstützung bieten, die sie benötigen, um Erfolg zu haben. Zusätzlich zu unserer umfangreichen Schulung und kontinuierlichen Unterstützung/Betreuung, bieten wir ein wohl definiertes Bonusprogramm, das verschiedene Förderungsmaßnahmen umfasst. Beispielsweise gehen wir mit unseren 50 bis 70 Top-Verkäufern und ihren Partnern jedes Jahr auf eine exklusive Reise an Orte wie Malta, Sardinien und Ibiza. Darüber hinaus gehen unsere Eliteverkäufer mit dem Führungsteam im Rahmen eines Jahresbesuchs zum weltweiten NCH-Geschäftssitz nach Dallas in die USA.“

NCH Europe, eine der größten Divisionen der NCH Corporation, verfügt über ein bestehendes Netzwerk von mehr als 2.000 Verkäufern. Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus des Produktportfolios und Kundenstamms, ist das Unternehmen auf der Suche nach Personen, die ehrgeizig sind und in einer Vertriebsrolle hoch hinaus wollen; NCH Europe kann diese in regionales Vertriebsmanagement weiterentwickeln und langfristig in Führungspositionen auf Landesebene oder europäischer Ebene ausbauen.

Wenn Sie herausfinden wollen, wie Sie sich bewerben können oder mehr Informationen über die Stellenausschreibungen in Ihrer Umgebung benötigen, kontaktieren Sie NCH Europe unter +44 (0) 1902 510200 oder über recruitment@nch.com.

Quelle: NCH Europe