Deutsche Verpackungspreise verliehen: Gold für Werner & Mertz, CTA und wattron

Berlin — Im Rahmen einer großen Branchenfeier am ersten Tag der FachPack erhielten 35 herausragende Innovationen den Deutschen Verpackungspreis 2016. Unter Blitzlicht und großem Applaus nahmen Vertreter der siegreichen Unternehmen Trophäe, Siegel und Urkunde entgegen. Die Gewinner kommen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Besonders im Fokus standen die neuen Verpackungspreise in Gold, mit denen die Jury Lösungen von Werner & Mertz, CTA und wattron auszeichnete.

Mit besonderer Spannung wurde die Bekanntgabe der Gold-Gewinner erwartet: Der Verpackungspreis in Gold wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. „Mit dem Verpackungspreis in Gold erhält unsere Jury die Möglichkeit, einige wenige Innovationen zusätzlich auszuzeichnen und hervorzuheben“, freut sich Dr. Bettina Horenburg, dvi-Vorständin und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis.

Gold für Werner & Mertz

Stellvertretend für die 13 Mitglieder der Hauptjury übergab Thomas Röhl, Chefredakteur des Magazins PackReport, einen Verpackungspreis in Gold an die anwesenden Repräsentanten der Werner & Mertz GmbH. Die ausgezeichnete, im Extrusionsblasform-Verfahren hergestellte HD-PE-Flasche besteht zu 100 Prozent aus transzulentem oder weißem Rezyklat. Das Rezyklat stammt dabei aus einer bislang für hochwertige Anwendungen nicht genutzten Quelle, dem „gelben Sack“. Basis der Innovation sind eine Reihe von neuen Verfahren, die Werner & Mertz gemeinsam mit seinem Flaschenlieferanten Alpla-Werke und dem Kompetenzzentrum DSD Resource umgesetzt hat. „Durch den Verzicht auf eine Einfärbung des gewonnenen Rezyklats erreicht Werner & Mertz darüber hinaus echte Recycling- und Kreislauffähigkeit“, hob Röhl in seiner Laudatio hervor. Die neue Lösung ermögliche zudem „eine nahezu identische Aufmachung vergleichbarer Flaschen aus Neumaterial. Das ursprüngliche Erscheinungsbild und die Qualität der Flaschen können ohne Einschränkung der Produktsicherheit beibehalten werden.“

Gold für wattron

Ebenfalls Gold gab es für cera2heat des Start-ups wattron GmbH. Cera2heat ist eine innovative, modulare Heiztechnologie für das Thermoformen. Mit cera2heat prämierte die Jury „ein hocheffizientes Kontaktheizsystem aus keramischen Elementen für präzise Temperatureinbringung in Polymerfolie“, so Jurymitglied und Laudator Prof. Dr.-Ing. Jens-Peter Majschak. „Cera2heat spart in erheblichem Maße Energie, Material oder sogar ganze Prozessschritte.“ Ein besonderes Lob gab es auch für die Tatsache, dass „eine vergleichsweise komplexe Technologie auf intelligente und innovative Weise so gestaltet wurde, dass sie einfach nutzbar und in Maschinen integrierbar ist.“

Gold für CTA

Einen Verpackungspreis in Gold erhielt auch das ultrakompakte und minimalistische Fahrrad-Flickset Slim der CTA GmbH. Die „glänzende Innovation mit besonderem Mehrwert für Anwender“ überzeugte die Jury durch „die intelligente, durchdachte und ressourcenschonende Kombination bekannter Verpackungstechnologien“, so Jurymitglied und Laudator Nicolas Eilken, Geschäftsführer von EILKEN brand building & design.

Das Flickzeug Slim für Fahrradschläuche ist nur unmerklich größer als eine Scheckkarte. Das Sachet mit der Vulkanisierlösung zeigt auf seiner Oberfläche eine leicht verständliche Anleitung zum Flickvorgang. Eine abziehbare Folie auf dem Sachet gibt den Aufrauer und das Flickpatch frei. „Mehr braucht es nicht“, lobte Eilken den minimalistischen Ansatz, „der einen entsprechend minimalen Abfall zur Folge hat. Dieser kann zudem einfach und effizient über das Recyclingsystem des „gelben Sacks“ entsorgt werden.“

Die Gewinner in der Sparte Nachhaltigkeit

Der Siegelrandbeutel der biobrush UG aus zellulosebasiertem Biokunststoff wird mit einem Kartonreiter aus Recyclingmaterial kombiniert, um mit minimalem Materialaufwand eine Zahnbürste aus Biokunststoff zu verpacken. Die Bedruckung ist auf ein Minimum reduziert. Die konsequente Umsetzung des Nachhaltigkeitsanspruchs vom Produkt übers Verpackungsmaterial bis zur Verpackungsgestaltung überzeugte die Jury.

Die Landbox der Landpack GmbH besticht als Verpackung für den Onlineversand von Lebensmitteln durch sein einzigartiges Polster- bzw. Isoliermaterial aus Stroh und trifft die Konsumentenforderung einer umweltfreundlichen Versandverpackung. Dabei ist die Kombination aus Stroh und Papier, so leistungsfähig, dass Sie neben ihren Isoliereigenschaften auch preislich gegenüber handelsüblichen Styroporboxen wettbewerbsfähig ist.

Die Innovation der Folian GmvH: Der Zwischenlagendruck bei flexiblen Verpackungen mit wasserbasierten Druckfarben ist in mehrfacher Hinsicht ein wirklich großer Fortschritt in Druck-und Farbentechnologie. Die Möglichkeit von Stoffübergängen aus Druckfarben in Lebensmittel wird durch die Ablösung von Lösemitteln weiter eingeschränkt. Bei der Verarbeitung von Wasserfarben entfallen die Verbrennung des Alkohols und der Prozessschritt der Abluftreinigung, was zu einer Einsparung von Energie und der Reduzierung des CO2- Ausstoßes führt.

Der renommierte, international ausgeschriebene Deutsche Verpackungspreis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Energie und wird vom Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) organisiert.

Nähere Informationen zu allen Gewinnern des diesjährigen Verpackungspreises sind unter verpackungspreis.de zu finden.

Quelle: Deutsches Verpackungsinstitut e. V.