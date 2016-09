RWM in Birmingham: EEW zieht positive Bilanz ihres Messedebüts

Helmstedt — Die EEW Energy from Waste GmbH hat sich erstmals mit einem eigenen Messestand auf der Ausstellung für Ressourcen- und Abfallwirtschaft (RWM) in Birmingham präsentiert. Hauptziel der EEW-Gruppe als Spezialist für Planung, Bau und Betrieb von thermischen Abfallverwertungsanlagen war es, den britischen Markt über die geplante Anlagenerweiterung im niederländischen Delfzijl zu informieren.

„Die Botschaft war klar und deutlich: Wir sind trotz Brexit von einer langfristigen Fortsetzung unserer Geschäftsbeziehung mit unseren britischen Partnern überzeugt und erweitern deshalb unsere Anlage in Delfzijl insbesondere für unsere Kunden in Großbritannien. Diese Botschaft kam an“, bilanzierte Bernard Kemper, Vorsitzender der EEW-Geschäftsführung. „Das haben die vielfältigen Gespräche mit unseren Gästen aus den Bereichen Consulting und Investment sowie Regierung und Verwaltung aber auch Anlagenbau, Entsorgung und Energiewirtschaft gezeigt.“

Dominierend waren Fragen rund um Kooperationen zwischen EEW und britischen Partnern bei kommunalen Ausschreibungen sowie zu den Transportkosten für Abfälle von Großbritannien in die Niederlande. Diese seien, so Bernard Kemper, vor allem deshalb günstiger als angenommen, weil viele der Warenlieferungen vom europäischen Festland per Schiff oder LKW nach Großbritannien gelangen. Diese Transportkapazitäten stünden auf dem Rückweg sehr preiswert zur Verfügung. Zudem sei der Abfalltransport sowohl ökologisch als auch ökonomisch allemal sinnvoller als eine Leerfahrt.

Vor diesem Hintergrund müsse auch der Bau ihrer dritten Verbrennungslinie in Delfzijl gesehen werden, erklärt Bernard Kemper und fügt hinzu: „Die strategisch günstige Lage am Wasser erlaubt eine preiswerte und schnelle Anlieferung großer Mengen per Schiff. Dies ist eine Win-Win-Situation. Die Abfälle werden thermisch verwertet statt klimaschädlich deponiert, und zur Verfügung stehende Transportkapazitäten optimal ausgenutzt.“

Dem Debüt auf der RWM folgt vom 26. bis 29. Oktober 2016 die Vorstellung auf der Eco Expo Asia in Hong Kong, wo sich EEW erstmals dem interessierten chinesischen Fachpublikum präsentieren wird.

Quelle: EEW Energy from Waste GmbH