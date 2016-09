Entgegen M-VV-TB: Reifen-Rezyklat in Bauprodukten schließt Stoffkreisläufe

Frankfurt am Main — „Die aktuelle Fassung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (M-VV-TB) blockiert durch restriktive Anforderungen an maximale Stoffgehalte Produkte auf der Basis von Reifen-Rezyklat“, stellte Volker Krings am 16. September 2016 in Frankfurt am Main fest. Der Experte für Technische Produkte beim Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. befürchtet: „Damit steht in Deutschland die ressourcenschonende und nachhaltige Verwendung von Reifen-Rezyklat in einem wichtigen Anwendungsbereich vor dem Aus.“

Nach Ansicht von Krings besteht das Problem darin, „dass die Anforderungen der M-VV TB an Stoffgehalte, speziell an polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), nicht risikoadäquat sind“. Dazu erläutert Krings: „Mögliche Gefahren für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen setzt ein Freisetzen von PAK voraus. Die Verordnung reglementiert hingegen den Stoffinhalt.“ Somit werde keine Risikobewertung durchgeführt, die durch Migration belegt wird, sondern ein Verwendungsverbot auf der Grundlage eines ungeeigneten Analysenverfahrens ausgesprochen.

„PAK in Kautschukmaterial sind weitgehend unbeweglich“, stellt Krings fest. „Das bestätigen aktuelle Migrationsuntersuchungen zuverlässig. Damit besteht auch keine Gefährdung durch einen Stoffübergang.“ Und: „In den Verwendungsbereichen der Produkte kommen gewerbliche Anwender, Nutzer oder Verbraucher bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gar nicht oder nur seltenen und dann kurzzeitig mit den Produkten in Kontakt.“

„Um die Zielsetzung der Kreislaufwirtschaft zu erfüllen ist es unabdingbar, dass Erzeugnisse im zweiten Produktzyklus – hier: Bauprodukte aus Reifen-Rezyklat – nicht grundsätzlich von Verwendungen ausgeschlossen werden und die Eignungsprüfung durch realitätsnahe Prüfverfahren erfolgt“, fordert der Experte.

Im Bereich Bauprodukte und Sportstättenbau hat sich heute ein Markt für Erzeugnisse aus Reifen-Rezyklat entwickelt, dessen Volumen 150.000 t/Jahr überschreitet. Das Reifen-Rezyklat ist Ausgangsmaterial für eine breite Produktpalette, u. a. für Trittschallunterlagen, Matten zur Schwingungsdämpfung oder Sportböden.

Quelle: Der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V. (wdk)