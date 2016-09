STILL erhält weltweit anerkanntes Nachhaltigkeitszertifikat von EcoVadis

Hamburg — STILL hat sich einer umfangreichen Prüfung durch die internationale Bewertungsplattform EcoVadis gestellt und ist für sein großes Engagement im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) mit dem Silberstatus belohnt worden. In den Bereichen „Umwelt“ und „Arbeitsbedingungen“ zählt STILL demnach zur Spitzengruppe aller von der weltweit renommierten Rating-Agentur untersuchten Maschinenbauer. Damit wird die glaubwürdige Umsetzung der im STILL Leitbild verankerten werteorientierten unternehmerischen Verantwortung einmal mehr von unabhängiger Stelle bestätigt.

Die EcoVadis-Initiative prüft Lieferanten im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in den vier Bereichen Umwelt, Arbeitsbedingungen, Geschäftspraxis und Lieferkette. Dabei bezeichnet CSR das Ziel, wirtschaftliches, soziales und ökologisches Handeln miteinander in Einklang zu bringen und dieses durchgehend nachhaltige Konzept auf der gesamten Unternehmensebene aus eigener Initiative heraus umzusetzen. Bei STILL ist CSR bereits seit vielen Jahren fest verankert und integraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung. Um das unternehmerische Handeln für Geschäftspartner und Kunden transparent zu gestalten, hat sich der Intralogistikspezialist einer systematischen Untersuchung aller Nachhaltigkeitsaspekte im Unternehmen unterzogen.

Fragen zur Nachhaltigkeit, und damit zu den langfristigen Folgen unternehmerischer Aktivitäten, nehmen beim Vergleich von Lösungen und Produkten durch Kunden und Einkäufer mittlerweile eine Schlüsselstellung ein. Heute gehört das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des unternehmerischen Handelns mindestens genauso zur Bewertungsgrundlage wie die Bilanz. Schließlich stehen Unternehmen nicht nur im Dialog mit der Gesellschaft, sondern sind weltweit ein aktiver Teil davon. In einer globalisierten Welt gehört die Zukunft deshalb den Unternehmen, die bei ihrer täglichen Arbeit werteorientiert denken und handeln. Unter „Nachhaltigkeit“ wird dabei die Art und Weise des Wirtschaftens und der Gewinnerzielung in einem Unternehmen verstanden, unter Berücksichtigung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Standards. Eine nachhaltige Unternehmensphilosophie, wie STILL sie bereits seit langem im Leitbild verankert hat und täglich lebt, ist nicht nur Beiwerk, sondern mittlerweile ein schlagkräftiges Vertriebsargument.

Gerade von einem führenden Lösungsanbieter wie STILL wird Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erwartet, also von der Herkunft der Rohstoffe über die Arbeitsbedingungen bei Zulieferern und in den eigenen Werken bis hin zum Recycling am Ende des Produktlebenszyklus. Von EcoVadis untersucht wurden bei STILL die vier Nachhaltigkeitsfelder „Umwelt“, „Arbeitspraktiken und Menschenrechte“, „faire Geschäftspraktiken“ sowie „nachhaltige Beschaffung“. Neben umweltschonender Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Produkten setzt STILL unter anderem auf hohe Sozial- und Umweltstandards bei seinen weltweiten Zulieferern und überprüft diese regelmäßig vor Ort. Abgesehen von Kontrollen ist den Verantwortlichen jedoch vor allem die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zulieferern wichtig. Dabei gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen einem nachhaltigen Lieferantenmanagement und dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Zulieferer, die nachhaltig wirtschaften, sind meist effizienter als andere Zulieferer, weil Nachhaltigkeit eine kontinuierliche Verbesserung sämtlicher Geschäftsprozesse voraussetzt. Das wiederum sichert einen Innovationsvorsprung für die Unternehmen, welche mit diesen Partnern zusammenarbeiten. STILL sieht Nachhaltigkeit deshalb als eine langfristige Aufgabe an. Für die Bereiche Qualitätsmanagement (DIN EN ISO 9001:2008), Umweltmanagement (DIN EN ISO 14001:2004), Energiemanagement (DIN EN ISO 50001:2011) und Arbeitsschutz (BS OHSAS 18001:2007) erhielt STILL bereits entsprechende Zertifikate des Germanischen Lloyd (DNV GL).

Die unabhängige Rating-Agentur EcoVadis hat sich zum Ziel gesetzt, die Umwelt- und Sozialpraktiken von Unternehmen durch eine umfassende Prüfung der jeweiligen Produktions- und Lieferkette im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu unterstützen. Dabei richtet sich die Agentur nach den zehn Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen und berichtet jedes Jahr über die erzielten Fortschritte. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2007 setzten über 20.000 namhafte Unternehmen bei der Reduzierung von Risiken, der Förderung von Innovationen und der Schaffung von Vertrauen und Transparenz zwischen Geschäftspartnern auf die Kompetenz von EcoVadis. Inzwischen werden diese Lieferanten aus 95 Ländern nach über 150 Einkaufskategorien und 21 CSR-Kriterien bewertet. Die Beurteilung wird durch die CSR-Experten von EcoVadis vorgenommen, die im Rahmen einer Umfrage die Antworten der Unternehmen nach internationalen Standards, wie z.B. dem Global Reporting Index (GRI), dem ISO 26000 Standard und den Prinzipien des Global Compact auswerten. Die Befragung ist jeweils auf die Länder ausgelegt, in denen die Betriebe tätig sind – unter Berücksichtigung von Branche und Unternehmensgröße. Zudem stützt sich die Beurteilung auf Begleitunterlagen und auf Informationen von öffentlichen Stellen und Aktionären (NGOs, Gewerkschaften, Presse).

STILL bietet maßgefertigte innerbetriebliche Logistiklösungen und realisiert das intelligente Zusammenspiel von Gabelstaplern und Lagertechnik, Software, Dienstleistungen und Service. Was Firmengründer Hans Still 1920 mit viel Kreativität, Unternehmergeist und Qualität auf den Weg brachte, entwickelte sich schnell zu einer weltweit bekannten und starken Marke. Heute sind allein rund 8.000 qualifizierte Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service daran beteiligt, die Anforderungen der Kunden überall auf der Welt zu erfüllen. Der Schlüssel für den Unternehmenserfolg sind hocheffiziente Produkte, die von branchenspezifischen Komplettangeboten für große und kleine Betriebe bis hin zu computergestützten Logistikprogrammen für effektives Lager- und Materialflussmanagement reichen. Besuchen Sie STILL auch im Internet unter www.still.de oder bei Facebook unter www.facebook.com/still.

Quelle: STILL GmbH